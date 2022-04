UHC Eggenburg-Manager Thomas Ableidinger: „Wird über alles diskutiert“

Werbung

NÖN: Der Abstieg aus der WHA ist besiegelt. Wie geht‘s weiter mit Frauenhandball beim UHC Eggenburg?

Thomas Ableidinger: In erster Linie hängt es von den Spielerinnen ab. Wenn sie sagen, dass sie bleiben und den sofortigen Wiederaufstieg in Angriff nehmen wollen, dann werden wir als Verein den finanziellen Rahmen dafür aufbringen. Der sportliche Aspekt hat bei uns immer Vorrang. Generell kann man sagen, dass derzeit viele Fragen offen, die Antworten darauf aber noch sehr gering sind. Für den Verein, aber auch für die Region wäre ein Klub in der WHA sehr wichtig.

Bleibt Tibor Csoka Trainer?

Ableidinger: Der Trainer hat keine Verfehlungen begangen. Natürlich wird über alles diskutiert – auch, ob eine Veränderung beim Trainer frischen Wind bringt. Derzeit läuft aber noch die Meisterschaft, dazu haben wir am Wochenende das Cup-Halbfinale, wo ich der Mannschaft durchaus den Finaleinzug zutraue. Es wird jetzt nichts auf die Schnelle entschieden.

Bis wann rechnen Sie mit Entscheidungen bezüglich Spielerinnen und Trainer?

Ableidinger: Ich gehe davon aus, dass das nicht vor Mitte Mai entschieden wird.