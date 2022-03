UHC Eggenburg: Rückschlag im Abstiegskampf

Werbung

Dieser Spieltag war ein heftiger Rückschlag für den UHC Eggenburg. Nach dem Remis gegen Dornbirn und dem Heimsieg über Korneuburg rechnete sich Eggenburg auch Punkte bei Ferlach/Feldkirchen aus. Doch in Kärnten setzte es eine deutliche 26:36-Niederlage. Vor allem die Minuten 15 bis 30 wurmten Trainer Tibor Csoka sehr: „Bis dahin haben wir gut gespielt. Doch dann fehlte die Konzentration, die für so ein Spiel notwendig ist.“ In dieser Phase wuchs der Rückstand von zwei auf acht Treffer an. Die Partie war quasi zur Halbzeit vorzeitig entschieden.

Dem nicht genug, feierte der Tabellenvorletzte Korneuburg einen 42:33-Heimsieg über Dornbirn, sodass Eggenburg wieder zwei Punkte Rückstand auf den rettenden Platz hat. Erschwerend: Bei Punktegleichheit hätte Eggenburg aufgrund des direkten Duelles das Nachsehen gegenüber Korneuburg.

Ebenso ein Nachteil ist, dass Eggenburg nur noch drei Spiele ausständig hat, der Vorletzte Korneuburg allerdings noch fünf, der Drittletzte Dornbirn (drei Zähler mehr als Eggenburg) gar noch sechs. Diese drei verbleibenden Spiele haben es für die Eggenburgerinnen durchaus in sich: Mit den MGA Fivers, Feldkirch und Wiener Neustadt/Bad Vöslau warten der Tabellenvierte, -dritte und -fünfte. Trainer Tibor Csoka bleibt aber optimistisch: „Es wird bis zum Schluss spannend bleiben.“ Seiner Mannschaft traut er noch die notwendigen Punkte zu: „Es sind so viele Mannschaften in der Liga am ungefähr gleichen Niveau, wo letzten Endes die Tagesverfassung entscheidet.“ Ein Unterschied sei, dass die direkte Konkurrenz auch schon Punkte gegen höher eingeschätzte Teams einfuhr, Eggenburg hingegen noch nicht: „Es wird Zeit. MGA ist ein Lieblingsgegner von uns. Alles ist möglich.“ Denn nach dem ÖHB Cup-Viertelfinalspiel bei Perchtoldsdorf (fand Dienstagabend nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe statt), gilt die ganze Konzentration dem samstägigen Heimspiel gegen MGA. Dann kehrt auch die zuletzt fehlende Marietta Gyetko wieder zurück.