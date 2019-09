WIENER NEUSTADT - EGGENBURG 33:25. Eine Niederlage mussten die Eggenburger zum Saisonstart hinnehmen. Die fiel am Ende mit „minus acht“ sehr deutlich aus. „Zu deutlich“, wenn es nach Trainer Tibor Csoka geht. Denn der war mit der Performance seiner Mädels „sehr zufrieden“. „Unsere jungen Spielerinnen können sich auch als Siegerinnen fühlen. Im Endeffekt hat die längere Bank den Unterschied ausgemacht.““

Denn Eggenburg startete mit besonders ungünstigen Zeichen ins NÖ-Duell, musste die gesamte rechte Seite vorgeben. Während Neuzugang Miriam Schaupp einen bereits lange zuvor geplanten Urlaub antrat, war das Fehlen von Nicol Nejedlikova besonders bitter, denn: Die Trainingsverletzung der Slowakin entpuppte sich beim MRT-Röntgen als Kreuzbandriss, die Saison ist somit gelaufen. „Sie war eine Schlüsselfigur in unserem Spiel“, so Csoka. Manager Thomas Ableidinger kündigt bereits eine Neuverpflichtung an. „Wir sind an zwei Spielerinnen dran, sehen uns die aber noch in Probetrainings an.“

Gegen Perchtoldsdorf muss Csoka aber noch ohne neue Spielerin auskommen. In der Vorsaison konnte Eggenburg das letzte Spiel gegen dieses Team gewinnen. „Wiederholen wir die Anfangsphase aus dem Neustadt-Spiel, dann bin ich zuversichtlich“, so Csoka.