Die 21-jährige Sandra Majetic komplettierte am Sonntag gegen Stockerau das Eggenburger Team. Sie wurde kurz zuvor von den MGA Fivers ins Waldviertel gelotst.

„Wir hatten auch schon, bevor sie zu MGA gegangen ist, Kontakt, aus Ausbildungsgründen entschied sie sich damals aber für Wien“, erzählte Manager Thomas Ableidinger. Nun habe sich der Transfer aber „wunderbar realisieren lassen“.

„Engagiert in allen Lebenslagen“

Die ehemalige kroatische Junioren-Nationalteamspielerin mit schwedischer Mutter und österreichischen Großeltern feierte einen Einstand nach Maß, traf fünfmal ins Schwarze. Außerdem flog sie nach drei Zweiminuten-Strafen vom Platz.

„Sie spielt sehr resolut. Aber die Schiedsrichter waren da sehr sensibel. Trotzdem war es eine starke Vorstellung. Sie ist definitiv eine Verstärkung“, schwärmte Ableidinger, der vor allem ihre Stärken im Aufbau und in der Offensive sowie ihre defensiven Qualitäten in den Vordergund rückte. Privat absolviert Majetic eine Elektrikerlehre mit Matura. „Sie ist in allen Lebenslagen sehr engagiert und passt deshalb sehr gut ins Team.“