Die Gäste starteten stark in die Partie und gingen mit bis zu drei Toren in Führung. Doch mit sechs Toren in Folge zwischen der 22. und der 26. Minute übernahm Feldkirch wieder das Kommando. Eggenburg erzielte vor der Pause noch zwei Treffer und verkürzte auf ein Tor Rückstand.

Auch in der zweiten Halbzeit wogte das Spiel hin und her. „Das war bis kurz vor Schluss ein knappes Spiel“, sagte Eggenburg-Trainer Tibor Csoka. „Die Deckung hat gut funktioniert. Aber wir haben in den letzten zehn Minuten nur ein Tor geschossen und acht technische Fehler gemacht – Übertreten, Stürmerfoul, Ball verloren. So haben wir uns am Schluss selber geschlagen.“

Csoka: „Ein Sieg ist einfach zu wenig“

Feldkirch nutzte die Fehler von Eggenburg aus, stellte zwischen der 51. und 55. Minute von 17:18 auf 21:18 und entschied so die Partie für sich.

Mit der bisherigen Saison zeigte sich Csoka grundsätzlich nicht zufrieden. Obwohl man die achtbeste Tordifferenz aufzuweisen hat, liegt Eggenburg mit einem Erfolg auf Rang elf.

„Ein Sieg ist zu wenig für diese Mannschaft. Wir haben viele Spiele knapp verloren, hatten auch einiges an Pech. Die Mannschaft trainiert sehr brav und hätte sich mehr verdient. Aber mit vielen jungen Spielerinnen und einigen verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen kann das passieren. Wir werden uns gut auf das neue Jahr vorbereiten und versuchen, ab 12. Jänner mehr Punkte zu holen. Wir werden bis zum Schluss kämpfen!“