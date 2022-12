WHA CHallenge: Knapper Achtungserfolg für Eggenburgerinnen

Werbung

Im letzten Spiel im Kalenderjahr 2022 hatte der UHC Eggenburg eine schwere Aufgabe vor der Brust, auswärts stand ein Gastspiel beim Tabellenzweiten DHC Fünfhaus an. In Wien schafften die Eggenburgerinnen letztlich einen Achtungserfolg, knöpften dem Favoriten durch einen knapp zwei Punkte ab.

Die Partie startete auf Augenhöhe, weder Fünfhaus, noch Eggenburg, rissen das Spielgeschehen anfangs an sich. Nach dem ersten Abtasten gewannen aber überraschenderweise die Eggenburger Gäste die Oberhand, zogen nach acht Minuten zwischenzeitlich sogar mit einer Drei-Tore-Führung davon. Davon ließen sich die Gastgeberinnen aber wenig beeindrucken, blieben dran und schafften das Comeback: Nach etwas mehr als einer Viertelstunde hatten sie wieder 10:10 ausgeglichen.

Fünfhaus schaffte es aber letztlich bis zum Schlusspfiff nicht mehr, nochmals in Führung zu gehen. Zwar ließen die Hausherrinnen nicht locker, kamen aber deutlich schwächer als die Waldviertlerinnen wieder aus der Kabine. Nach Wiederbeginn verzeichnete der UHC nämlich seine beste Phase, zog bis zur 46. Minute sogar auf 27:19 davon – verpasste es aber, den Sack zuzumachen. Dank einer starken Schlussphase kam Fünfhaus eine halbe Minute vor Schluss nochmals auf 29:29 heran.

Beinahe hätte Eggenburg den Sieg noch vergeben, doch in der abschließenden halben Minute gab‘s nochmals Siebenmeter für den UHC. Kapitänin Nicole Joksch trat an und verwandelte souverän, sicherte ihrem Team doch noch den knappen 30:29-Erfolg. „Es waren zwei absolut verdiente Punkte für uns, endlich haben wir uns den Sieg geholt. Somit können wir jetzt auf dem vierten Platz in die Weihnachtspause gehen und haben es im Jänner dann selbst in der Hand“, freute sich Trainer Alexander Hutecek.

Denn durch den Überraschungssieg greift sein Team Stand jetzt nach einem Play-Off-Ticket – für das sich die ersten Vier qualifizieren. Für Hutecek muss dafür vor allem noch eines passieren: „Diese Angst vorm Gewinnen, die müssen wir wegbekommen. Es ist immer noch unglaublich, welche Verunsicherungen sich über die vergangenen Jahre bei den Mädels im Kopf festgesetzt haben. Wir haben die Qualität und das Können, solche Spiele locker heimzuspielen. Wir müssen nur daran glauben.“ Nächster Eggenburger Gegner ist am 15. Jänner vor heimischer Kulisse Krems-Langenlois.