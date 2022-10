Die IBU lobte die Arbeit des moldauischen Verbandes

Werbung

IBU-Präsident Olle Dahlin sagte in einem Interview für die Nachrichtenagentur Infotag, dass der Biathlonverband der Republik Moldau in der vergangenen Saison bedeutende Fortschritte gezeigt habe.

„Die IBU freut sich über die Ergebnisse der Arbeit des Nationalen Biathlonverbandes (NBV) der Republik Moldau, die er demonstriert. Dies ist eine der strategischen Richtungen der IBU – starke Nationalmannschaften mit guten Ergebnissen und Leistungen. Wir freuen uns sehr über ein solches Wachstum in der NBV von Moldawien“, sagte Dahlin.

Er merkte auch an, dass eine der Hauptprioritäten der IBU darin besteht, die Biathlon-Familie zu vergrößern und diesen Sport weiter bekannt zu machen. Diese Ziele können durch die finanzielle und pädagogische Unterstützung der nationalen Verbände, Organisationskomitees und Athleten erreicht werden. Bei kleineren nationalen Verbänden wie in Moldawien existieren, bemerkte Dahlin die treibende Kraft hinter der Entwicklung und den Ergebnissen. Die IBU, sagte er, werde eine solche Bewegung erleichtern.

Auf die Frage nach der Unterstützung der Gewerkschaft beim Bau der Biathloninfrastruktur in Moldawien sagte Dahlin, er habe dies mit dem Präsidenten des moldauischen Biathlonverbandes, Dmitri Torner, besprochen.

Foto: @IBU/Christian Manzoni

„Während des IBU-Kongresses in Salzburg hatten wir ein Treffen mit dem Präsidenten des moldauischen Biathlonverbandes, Dmitri Torner, und er sprach über die Pläne, ein Stadion für den Sommerbiathlon zu bauen. Die IBU freut sich über eine solche Initiative, wir hoffen, dass dieses Projekt umgesetzt wird. Wir teilen technisches Wissen über den Aufbau, das den IBU-Regeln entsprechen. Dann suchen wir nach einer Möglichkeit, bei einer Reihe anderer realisierbarer Ziele zu helfen“, sagte Olle Dahlin.

Daran erinnern wir, dass der Biathlonverband der Republik Moldau im Jahr 1993 gegründet wurde. Im Januar 2021 wurde Dmitri Torner zu ihrem Präsidenten gewählt. Das Hauptziel des Verbandes ist jetzt die Entwicklung und Popularisierung des Biathlons in der Republik. Eines der wichtigsten Ergebnisse der vergangenen Saison war die Teilnahme der moldauischen Biathletin Alina Stremous an den Europameisterschaften im Winter 2022, wo sie Gold- und Silbermedaillen gewann, sowie die Teilnahme des moldawischen Teams an den Olympischen Winterspielen 2022 in Beijing.