Nichts zu holen gegen Weigelsdorf

Gegen die glasklaren Favoritinnen aus Weigelsdorf war für Ava Schüller und Co. nichts zu holen. Die Klosterneuburgerinnen verzichteten darauf eine Legionärin auf der Eins spielen zu lassen, da das klare Ergebnis bereits absehbar war. „Vielleicht hätten wir so noch einen Punkt mitgenommen, der würde uns im Endeffekt aber nichts bringen, weil Weigelsdorf sicher ins Play-off um den Titel einsteigt und wir im unteren Play-off diesen Punkt nicht mitnehmen würden“, erklärte Team-Manager Friedrich Pessicka die Vorgehensweise.

Trotz der klaren Ausgangsposition präsentierten die KTV-Ladies sich aber keinesfalls schlecht. Ava Schüller leistete auf der Eins erbitterte Gegenwehr gegen Kristina Kucova, erzwang immer wieder schöne Ballwechsel, doch die Punkte machte dann doch ihre routinierte Gegnerin, die sie mit 6:1, 6:1 bezwang.

Nur punktuelle Überraschungen

Marlies Steiner spielte einen ausgezeichneten ersten Satz und sorgte mit 6:3 für eine Überraschung im Duell mit Rdak Zelnickova. Dieses Niveau konnte sie dann aber nicht mehr halten und musste sich ebenfalls geschlagen geben.

Nach einem klaren 6:1 im ersten Satz steigerte sich Eva Nyikos im zweiten Durchgang musste sich aber auch in diesem mit 7:6 geschlagen geben, während Pia König mit 6:0 und 6:0 gegen Ines Faltinger keine Chance hatte. Den Ehrenpunkt für die Klosterneuburgerinnen rettete Lisa Reichmann, die Lisa-Marie Lausecker nach tollem Kampf mit 6:4 und 6:4 bezwang.

Auch die Doppelbegegnungen waren eine klare Angelegenheit für die Gastgeberinnen, die sich jeweils in zwei Sätzen durchsetzten. Auch im Heimspiel gegen Linz, das am Donnerstag ab 11 Uhr in Klosterneuburg ausgetragen wird, bräuchte es eine große Überraschung für einen Erfolg der KTV-Damen. Auch hier werden die Klosterneuburgerinnen ohne viel Druck ans Werk gehen und sich darauf konzentrieren, dem Heimpublikum schöne Spiele zu zeigen.

Die wichtigen Spiele kommen erst

Dann warten aber die entscheidenden Partien. Am 20. Mai geht es auswärts gegen Dornbirn und am 26. Mai daheim gegen Bludenz. In diesen Spielen werden die Klosterneuburgerinnen mit ihrer stärksten Besetzung an den Start gehen und versuchen sich mit dem dritten Platz in der Tabelle eine gute Position für das untere Play-off zu erspielen. „Das werden die zwei ganz wichtigen Spiele für uns im Grunddurchgang werden, da brauchen wir Punkte“, gibt Friedrich Pessicka die Marschroute für die kommenden Begegnungen vor.