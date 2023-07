Neue Station für FCK-Urgestein

Wer etwas mit em Klosterneuburger Fußball zu tun hat, kommt nicht an Daniel Wertheim vorbei. Das Mastermind hinter der Gründung des FC Olympique aus dem später nach der Fusion mit dem SC Klosterneuburg der jetzt so erfolgreiche FC Klosterneuburg wurde, hat eindeutig Fußball im Blut.

Er ist nicht nur als Funktionär beim FC Klosterneuburg tätig, sondern war hier auch schon mehrfach als Trainer erfolgreich. Im Nachwuchs mischte er neben Klosterneuburg auch schon beim FC Stadlau mit und mittlerweile hat der Klosterneuburger sich auch als Kampfmannschaftstrainer einen Namen gemacht. In Ravelsbach musste er gehen, nachdem er die Mannschaft auf Vordermann brachte, in Ladendorf war er in einer schweren Situation als „Feuerwehrmann“ zur Stelle und zuletzt leitete er bis zum Jänner dieses Jahres die Geschicke in Pressbaum.

Jetzt ist klar, wo die Reise als Trainer für Wertheim weitergeht, nämlich bei Hausleiten in der 1. Klasse Nordwest. Geografisch nähert sich der Klosterneuburger seiner Heimatstadt also von Jahr zu Jahr mehr an.

„Er ist ein junger, sehr motivierter Trainer“, freut sich der sportliche Leiter Johannes Holzweber. Für seine Zeit in Hausleiten setzt sich Wertheim zwei Ziele: „Wir wollen uns wieder verbessern und zusätzlich ohne Legionäre ein paar junge Spieler ins Team einbauen. Wir wollen den Umbruch schaffen, ohne dass es bergab geht.“ Wer Wertheim kennt, weiß, dass diese Philosophie sehr gut zu seinem allgemeinen Zugang passt, der stark auf die Eigenbau und Nachwuchsspieler fokussiert ist. „Der Nachwuchs, die gute Anlage und die Top-Trainingsbedingungen waren auch die Hauptgründe, hier anzudocken.“ Der Fakt, dass der SVH den vergangenen Trainern Zeit gab, sprach ebenfalls für eine Zusammenarbeit.

Dass dies mehr als nur ein Lippenbekenntnis ist, zeigen auch die getätigten Transfers in Hausleiten. Während man sich von den drei Slowaken Boris Juhas, Matos Loskot und Martin Mihalik trennte, wurde der 21-jährige Marco Hoch von Absdorf verpflichtet.

Nachdem Hausleiten zuletzt einigen Problemen zu kämpfen hatte und auf Platz neun die Saison beendete, will der Verein in den nächsten Jahren wieder zurück zu alter Stärke finden. Dafür plant man eine Übergangssaison ein. Laut Wertheim gehe es nun darum, eine schlagkräftige Truppe zu formen. In der darauffolgenden Saison soll der nächste Schritt erfolgen. „So dastehen, dass wir gegen jede Mannschaft bestehen können, egal welche Starkicker da dabei sind. Wir wollen einfach sehr stabil sein und ich sehe da Klosterneuburg als Vorbild im Sinne der Geschlossenheit der Mannschaft“, so Wertheim.

Das Abschneiden in der kommenden Spielzeit hängt von einer bestimmten Position ab. Ein neuer Stürmer wurde nämlich noch nicht gefunden. „Die Top-Fünf wäre ein Wunschziel, das wird wahrscheinlich davon abhängen, ob wir noch einen Goalgetter bekommen“, so der Neo-Coach.