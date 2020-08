Großes Tenniskino zur Heimpremiere dieser Bundesligasaison, bei der die Zuschauer voll auf ihre Kosten kamen. Bereits in den ersten Einzelspielen zeichnete sich eine spannende Begegnung ab. Caroline Ilowska gab nach 5:3 Führung im ersten Satz ihr Spiel noch mit 6:7 und 1:6 ab, während Lisa Reichmann gegen Nadja Gruber mit 6:4 und 6:1 kaum Probleme hatte.

Eva Nyikos konnte gegen Caroline Nothnagel erst im zweiten Satz mithalten und unterlag mit 1:6, 4:6. Somit mussten Jana Jablonovksa oder Ava Schüller gewinnen um die Begegnung für Klosterneuburg offen zu halten. Schüller dominierte ihre Begegnung mit Eva Woydt und rang den Zuschauern immer wieder Applaus ab.

Richtig spannend wurde es dann zwischen Jablonovska und Vasic. Jablonovski laborierte an einer Handgelenksverletzung und hatte Probleme mit dem Service und der Rückhand, bei der sie auf Slice- und Stoppbälle beschränkt war. In einem an Spannung kaum zu überbietenden Champions-Tiebreak stellte sie dann aber auf 3:2 aus Sicht der Klosterneuburgerinnen.

Auch im Doppel gab es keine Zeit zum Durchschnaufen. In beiden Spielen holten die Gastgeberinnen sich den ersten Satz und gaben den zweiten mit 6:7 ab. Die Champions-Tiebreaks gingen dann aber klar an Klosterneuburg.

KLAGENFURTER LC - 1. KLOSTERNEUBURGER TV 5:2. In Klagenfurt waren die KTV-Damen weniger erfolgreich und wirkten noch leicht erschöpft von den langen Spielen gegen Wörgl. Nach den Einzelspielen waren die Klosterneuburgerinnen mit 3:2 knapp in Rückstand und hätten beide Doppel gewinnen müssen. Sylvie Zünd und Ava Schüller schafften es zumindest ins Champions-Tiebreak, verloren dieses allerdings mit 10:6, währen Caroline Ilowska und Victorica Walter gegen Nina Potocnik und Elena Karner mit 6:0 und 6:1 relativ chancenlos waren.