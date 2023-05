Knappe Begegnung trotz Ausfällen

Ohne den erkrankten Adrian Vorhemus und den verhinderten Nick Ihlenfeld war die Ausgangslage für die KTV-Herren im Landesligaduell mit dem UTC Gedersdorf nicht gerade rosig. Beide wären in diesem Spiel durchaus für Punkte gut gewesen. So mussten Rainer Fröschl und Valentin Kaftan in die Bresche springen.

Elias Hoxha (6:1 und 6:2 gegen Phillip Roithner) und Sebastian Wojta (6:2 und 6:4 gegen Matthias Haubner) sorgten mit souveränen Vorstellungen für zwei Punkte in den Einzelbegegnungen. Patrick Gamauf und Rainer Fröschl hingegen mussten sich relativ klar geschlagen geben.

Spannend wurde es in den Duellen von Valentin Kaftan mit Josef Auer und Mario Tupy mit Michal Curley. Kaftan musste den ersten Satz klar abgeben, hatte im zweiten dann aber Satzbälle zum Ausgleich. Sein Gegner blieb aber eiskalt und entschied das Spiel dann doch in zwei Sätzen für sich.

Im Einserduell zwischen Tupy und Curlej wurde dann großes Tenniskino geboten. Drei Stunden lang bekämpften sich die beiden. Den ersten Satz schnappte sich Tupy mit 6:4, den zweiten musste er mit 6:3 abgegeben und im Entscheidungssatz setzte sich Curlej dann hauchdünn mit 7:6 durch. „Mit einem Sieg wäre es 3:3 gestanden, so war es dann aber ein 2:4 und wir mussten im Doppel Risiko nehmen“, erklärte Mannschaftsführer Mario Tupy nach der Partie. Die mutige Aufstellung in den Doppelbegegnungen wurde nicht belohnt. Alle drei gingen an die Gastgeber, die sich somit 7:2 durchsetzten.

Am kommenden Samstag geht es auswärts gegen Hofstetten-Grünau weiter. Eine womöglich entscheidende Partie im Kampf um den Klassenerhalt. Da sollten die KTV-Herren aber wieder mit der Topbesetzung antreten können, wie Tupy verrät.

Danach gibt es eine einwöchige Pause, bevor die KTV-herren das erste Mal in dieser Saison daheim aufschlagen dürfen. Am 3.6 steigt nämlich das Heimspiel gegen Tulln, eine ebenfalls wichtige Runde für den Klassenerhalt.