Sechster Streich der Wasserballer

Die Bilderbuchsaison der Wasserballer des 1. USC Klosterneuburg geht munter weiter. Dabei waren die Vorzeichen des Spiels gegen die Ligakonkurrenten von International Waterpolo Vienna nicht besonders gut: Durch zahlreiche Ausfälle geschwächt konnte man nicht mit dem üblichen Kader aufwarten und hatte trotz der Favoritenrolle sichtliche Mühe mit den Konkurrenten aus Wien. Nach einem 2:2 im ersten Viertel erwischten die Klosterneuburger allerdings einen guten zweiten Abschnitt und zogen auf 3:6 davon. Nach der Halbzeitpause wurde auf 4:9 nachgelegt, bevor im Schlussviertel der Endstand von 6:10 fixiert wurde.

Coach Amon Bhatia analysierte im Nachgang das Spiel: „Trotz einiger Ausfälle, ist uns heute ein großer Schritt in Richtung Meistertitel gelungen! Unsere Abschlussquote war wie am letzten Freitag nicht berauschend, aber wir sind ruhig geblieben und haben dank unserer starken Defense verdient gewonnen! Im nächsten Spiel können wir wieder auf einen vollen Kader zurückgreifen und den Sack endgültig zu machen – vielen Dank auch an unsere volle Bank, die unseren Leistungsträgern wieder die nötigen Pausen und vor allem den wichtigen, mentalen Rückhalt gegeben hat!“