Frühes Aus für Matzka und Höllerl bei EM-Quali

Vicky Matzka und Sina Höllerl, die beiden Nachwuchstalente der BK Duchess, waren am Wochenende erneut international im Einsatz. Sie bildeten gemeinsam mit Jördis und Ella Reisner das U17-Nationalteam das im französischen Voiron um die Qualifikation für die 3x3-Europameisterschaft spielte.

Die Qualifikation wurde auf zwei Standorte aufgeteilt gespielt, insgesamt gab es 10 Plätze zu ergattern. In Voiron hätte man es somit unter die besten fünf Mannschaften schaffen müssen, um sich zu qualifizieren.

Für die Österreicherinnen war allerdings bereits nach der Gruppenphase schluss. Im ersten Spiel setzte es eine 16:20-Niederlage gegen Polen. Die Polinnen setzten zunächst die Akzente in dieser Partie, zogen rasch auf 0:5 davon, ehe die Österreicherinnen eine Antwort parat hatten.

Nach schlechtem Start zurückgekämpft

Bis zum Zwischenstand von 3:8 blieben die Polinnen am Drücker, dann ging aber ein leichter Ruck durch die heimische Mannschaft die sich auf 8:9 herankämpfte. Zwischenzeitlich gingen Matzka, Höllerl und Co. sogar mit 13:12 in Führung, in der Schlussphase schwanden aber die Kräfte.

Somit stand man im zweiten Spiel, in diesem ging es gegen Portugal bereits mit dem Rücken zur Wand. Das merkte man auch im Spiel. Die Österreicherinnen agierten nervös, hielten aber mit guter Defensivarbeit dagegen.

Nervöses Spiel gegen Portugal

Nach über fünf Minuten stand es erst 5:5. Danach konnte man sich aber leicht absetzen und das Spiel schließlich mit 14:12 für sich entscheiden. Da Portugal zuvor aber gegen Polen ein Überraschungserfolg gelang, landete man dennoch auf dem dritten Platz in der Gruppenphase, der das Ausscheiden aus dem Turnier bedeutete.

Im 3x3 werden zum Ranking von Mannschaften mit gleichvielen Siegen nämlich die gemachten Punkte herangezogen, und da hatten die Kontrahentinnen die Nase vorne. An dieser Stelle sei allerdings auch erwähnt, dass die Österreicherinnen mit Polen und Portugal eine durchaus schwere Gruppe hatten, denn beiden Mannschaften glückte die Qualifikation für die Europameisterschaft.

Die von Ex-Duke Edin Bavcic gecoachten U17-Jungs schafften es zwar aus der Gruppenphase, mussten aber in der Hoffnungsrunde nach Niederlagen gegen Irland und die Türkei ihren Hut nehmen.