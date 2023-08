Gelungene Generalprobe für Klosterneuburg

Dass man das Cupspiel gegen Langenzersdorf beim FC Klosterneuburg nicht auf die leichte Schulter nehmen würde, machte FCK-Coach Mario Handl schon im Vorfeld klar. Die Gründe lagen auf der Hand: Im Meistercup spielt man nicht alle Jahre, es ist der kürzeste Weg zu einem möglichen Titel und außerdem wollte man die Partie gleich als erstes Bewerbsspiel nutzen, um den Rhythmus für die Meisterschaft zu finden.

Am Samstag musste die Partie zunächst verschieben werden, der Platz in Langenzersdorf war ob der starken Regenfälle nicht bespielbar, doch am Sonntag wurde bereits nachgetragen.

Die Rollen waren schon im Vorfeld klar verteilt. Die Klosterneuburger befanden sich als Aufsteiger in die 2. Landesliga Ost natürlich in der Favoritenrolle. Die FCK-Kicker kontrollierten in der ersten Halbzeit dann auch die Partie, hatten aber Probleme, ihre Überlegenheit auch in Zählbares umzumünzen. Handl: „Wir waren zu locker. Da haben wir uns in der ersten Halbzeit schwer getan.“

Zur Halbzeit wurde daher reagiert. Mit Konstantin Reiter, Thomas Schmidt und Rene Miklautz brachte Handl drei frische Kräfte und die FCK-Kicker übernahmen jetzt endgültig das vollständige Kommando. Koch erzielte nach knapp einer Stunde den Dosenöffner und die Gastgeber brachen in weitere Folge ein. Nach weiteren Treffern von Hueber, Reiter, Vogel und Miklautz gingen die Klosterneuburger mit einem verdienten 5:0-Erfolg vom Feld.

Mit einer geglückten Generalprobe und einer guten Vorbereitung im Rücken, können die FCK-Kicker jetzt mit viel Selbstvertrauen in die erste Runde der 2. Landesliga starten.