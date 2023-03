Bittere Klatsche zum Saisonauftakt für Klosterneuburg Broncos

Werbung

Die Klosterneuburg Broncos hatten sich im Vorfeld der Saison viel vorgenommen und waren schon richtig heiß auf den Start, ging es doch gegen das zweite Teams der Vikings aus Wien und somit gegen den „Lieblingsgegner“ der Klosterneuburger. Die Wiener erwischten allerdings einen guten Start, brachten gleich im ersten Drive sieben Punkte auf die Anzeigetafel und waren an diesem Tag allgemein schwer zu stoppen.

Die Klosterneuburger starteten mit der eigenen Offensive zwar nicht schlecht, fanden aber nicht bis in die Endzone, während die Wiener im ersten Viertel dominant blieben. Nach dem ersten Viertel stand es bereits 17:0 für die Gastgeber aus der Bundeshauptstadt.

Auch im zweiten Abschnitt fanden die Broncos schlichtweg nicht in die Spur und mussten zusehen, wie die Kontrahenten aus Wien bis zur Halbzeitpause auf 31:0 stellten. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden.

Spiel war frühzeitig entschieden

„Danach haben wir umgestellt und das Spiel ehrlich gesagt mehr für Trainingszwecke genutzt,“ gab Coach Joe Yun nach der verkorksten Auftaktpartie zu. Endstand: 38:0 für die Vikings II. Der Trainer ging mit seiner Mannschaft hart ins Gericht: „Wir haben ständig kleine individuelle Fehler gemacht und uns das Spiel somit nicht gerade erleichtert. Mit dem Rückstand ist dann auch Frust aufgekommen und dann war die Partie überhaupt gelaufen. Wir hatten falsche Routen, falsche Blocks und andere Aussetzer in viel zu vielen Spielzügen. Uns hat im Endeffekt einfach die Konzentration gefehlt.“

Die dünne Personaldecke der Klosterneuburger hat bei diesen Konzentrationsproblemen sicherlich mitgespielt. An dieser Front hat sich die Lage in diesem Spiel drastisch verschärft. Mit Linebacker Lukas Fucac hat sich ein wichtiger Mann verletzt und Alexander Glück wird mit einer Knieverletzung wohl ebenfalls für längere Zeit an der Line fehlen. Der Fehlstart ist somit quasi perfekt. Jetzt muss das Team rasch eine Reaktion zeigen, denn am 8. April geht es mit dem ersten Heimspiel gegen die Blackvalley Wild weiter und vor heimischem Publikum wollen die Klosterneuburger sich sicherlich in einem besseren Licht präsentieren.