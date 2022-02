Broncos mit vielen bekannten Gesichtern in der nächsten Saison

Rund um den Superbowl, der an diesem Wochenende ausgetragen wurde, wird auch hierzulande die Lust auf den Football-Sport immer besonders groß. Aus diesem Grund veranstalten auch Klosterneuburgs Footballer von den Broncos am Mittwoch das nächste Tryout, um den Hype auch für ihre Zwecke zu nutzen.

Um 19 Uhr startet das Tryout auf der Presslerwiese in Weidling. Alle Interessenten sind herzlich willkommen. Mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und Sportbekleidung, sowie ein gültiger 2G-Nachweis.

In der Offseason hat sich bei den Klosterneuburgern viel getan. Ein paar Spieler haben das Team verlassen, doch es gibt auch bereits einige neue Spieler, die das Team in der anstehenden Saison verstärken sollen.

Neue Division, selbe Gegner

Da die oberen Ligen aufgestockt wurden, gibt es die Division IV, in der die Broncos bisher antraten, nicht mehr und die Klosterneuburger treten jetzt in der Division III an. Durch den Rückzug einer Mannschaft wird es wieder gegen die gleichen Gegner wie in der Vorsaison gehen.

Zum Auftakt geht es gegen die Broncos bereits am 27. März gegen die Blackvalley Wild, bevor am 17. April das Auswärtsspiel gegen die Mustangs ansteht. Im ersten Heimspiel der Broncos, das am 30. April ausgetragen wird, geht es gegen den dritten Gegner, das Division Team der Dacia Vikings.

Neue Trainer mit an Bord

Während die Broncos bei den Tryouts versuchen, neue Spieler an Bord zu holen, gibt es beim Trainerstab bereits zwei Zugänge. Kurt Czaak wird künftig als Defense Coordinator auf der Sideline stehen und die ohnehin sehr starke Defensive der Broncos auf ein neues Level heben. Mit Harald Zipfelmayer wurde jett auch ein eigener Coach mit sehr viel Erfahrung für die D-Liner präsentiert.

„Die zusätzlichen Trainer sind sicher eine Bereicherung für uns,“ verrät Coach Joe Yun. Wie die Chancen der Broncos stehen, ist im Moment sehr schwer zu sagen. „Die Vorbereitung vor der ersten Runde ist relativ kurz und wie die Teams tatsächlich aufgestellt sind, werden erst die ersten Runden zeigen,“ erklärt der Coach.