Broncos: „Zu viele Kleinigkeiten haben nicht funktioniert“

Nach der doch eher enttäuschenden Auswärtspleite zum Saisonauftakt (38:0 gegen die Vienna Vikings II) wollten die Klosterneuburg Broncos sich im ersten Heimspiel wesentlich besser präsentieren und auch den ersten Sieg einfahren.Das ist nur zum Teil gelungen. Der Auftritt der Broncos war mit jenem gegen die Vikings II nicht vergleichbar, das Team spielte eine gute Partie, als Sieger gingen aber dennoch die Gäste von den Blackvalley Wild aus der Partie.

Im ersten Viertel dominierten die Defensive, kein Team konnte punkten, doch im zweiten Viertel schlugen die Gäste dann gleich dreifach zu und entschieden so das Spiel. Die ersten Punkte fielen nach einem Pass in die Endzone und auch der Extrapunkt wurde verwertet.

Danach unterlief den Broncos ein Missgeschick, mit dem das Momentum endgültig auf Seiten der Gäste war. Bei einem Snap in der Nähe der eigenen Endzone passierte den Hausherren ein Missgeschick, der Ball flog über die hintere Endzonenlinie hinaus. Ein Safety war die Folge. Dieser bringt nicht nur zwei Punkt für die Gegner und diese auch in Ballbesitz, sondern ist zusätzlich auch immer ein sehr unangenehmer Rückschlag. Abgerundet wurde das unglückliche Viertel dann noch durch einen erlaufenen Touchdown der Gäste, die damit bis zur Halbzeit auf 0:16 stellten.

Schöne Drives fanden nicht ins Ziel

Die Broncos brachten zwar immer wieder schöne Drives zustande, zählbares schaute bis zum Schlussviertel allerdings nicht heraus. Erst da gelangen den Klosterneuburgern per Passspiel die ersten Punkte der Saison. Mit dem Rücken zur Wand wurde eine 2-Point-Conversion versucht, diese schlug allerdings fehl. Dennoch lag zu diesem Zeitpunkt noch Spannung in der Luft. Die Broncos eroberten nämlich den anschließenden Onsidekick, marschierten noch einmal bis vor die Endzone der Gegner, gaben dort aber wieder den Ball her. Endstand: 6:16.

Auch wenn das Ergebnis natürlich nicht gepasst hat, sieht Coach Joe Yun aber einen klaren Schritt in die richtige Richtung: „Das Spiel war mit dem ersten Auftritt gegen die Vikings nicht zu vergleichen. Wir haben phasenweise richtig gut gespielt, im Endeffekt haben aber zu viele Kleinigkeiten nicht funktioniert. In den entscheidenden Momenten sind uns die Bälle durch die Finger gerutscht, die Pässe waren zu ungenau und das haben wir nicht kompensieren können.“

Besonderes Lob gab es vom Coach für die Linemen: „Die Jungs an der Line haben wirklich Bombe gespielt und einen super Job gemacht. Sowohl offensiv als auch defensiv. Wir hatten ja nur fünf Liner, die quasi durchgespielt haben. Das hat man aber fast nicht gemerkt. Das ist schon wirklich eine Ansage gewesen.“ Bereits am Sonntag geht es mit dem nächsten Spiel weiter. Da gastieren die Styrian Panthers bei den Broncos. Gegen die Steirer sollte es dann hoffentlich endgültig mit dem ersten Sieg dieser Spielzeit klappen. Die Panthers mussten sich nämlich zuletzt mit dem sagenhaften Ergebnis von 103:00 gegen die AFC Grizzlies geschlagen geben.