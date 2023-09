Die „Rückkehr“ der Drachen?

Die Klosterneuburg Broncos wollen gemeinsam mit dem zweiten Team der Danube Dragons als Spielgemeinschaft in der nächsten Spielzeit in der Division II antreten. Ein Schritt der beiden Mannschaften in ihrer aktuellen Situation massiv helfen würde, der aber erst durch eine Generalversammlung des AFBÖ abgesegnet werden muss.

„Das wäre eine klare Win-Win Situation für beide Teams. Das wäre ein zukunftsträchtiger Weg für beide Mannschaften“, zeigte sich Broncos-Obfrau Christine Braunsperger von der möglichen Spielgemeinschaft begeistert. Auch Alexandra Osadebe, die bei den Dragons für das zweite Team und den Nachwuchs zuständig ist, hat ein sehr gutes Gefühl bei der Sache: „Ich habe das Gefühl, dass wir sehr gut zusammenarbeiten können. Es würde für uns frischen Wind bedeuten und beide Teams würden davon profitieren.“

Broncos-Coach Joe Yun zeigte sich von der Idee ebenfalls angetan: „Das Fortbestehen der Broncos wäre gewehrleistet. Wir könnten den aktuell geringen Zulauf abfedern und gleichzeitig wäre es natürlich auch eine Möglichkeit spielerisch weiterzukommen.“

Damit die Spielgemeinschaft auch tatsächlich gemeinsam antreten kann, braucht es jetzt aber die Zustimmung der Konkurrenz und des AFBÖ. In einer außerordentlichen schriftlichen Generalversammlung stimmen jetzt alle Mitgliedsvereine des AFBÖ ab und das letzte Wort hat dann der Verband selbst.

Spiele würden in Klosterneuburg gespielt werden

Wenn dieser Prozess einen positiven Ausgang findet, steht auch schon fest, wie die Kooperation verlaufen soll. Trainieren würde man in Klosterneuburg und in Wien. Alle Spieler beider Mannschaften hätten die Möglichkeit im „Future Team“ wie sich die Spielgemeinschaft nenen würde, anzutreten und das Trainerteam würde sich ebenfalls aus den Coaches beider Mannschaften zusammensetzen.

Ein besonderes Zuckerl für die Klosterneuburger Footballfans wäre die Tatsache, dass man die Spiele auf dem Broncos Field in Weidling austragen würde. Die Spielgemeinschaft wäre nur für ein Jahr geplant. Diese Zeit würden beide Vereine nutzen, um ihre Mannschaften wieder auf stabilere Beine zu stellen und in der nächsten Spielzeit wieder eigenständig anzutreten.

Win-Win für Dragons und Broncos

Doch wie kommt es überhaupt zur geplanten Spielgemeinschaft? Am Ende der Vorsaison spitzten die Personalprobleme der Broncos sich zu. Das letzte Spiel musste sogar abgesagt werden und die Klosterneuburger eine Strafzahlung leisten. Hier wäre bis zur nächsten Spielzeit keine akute Besserung in Sicht gewesen. Obfrau Braunsperger und Coach Joe Yun machten sich auf die Suche nach Lösungen. Wirklich attraktive und tragbare Lösungen schauten in den ersten Wochen der Suche aber nicht heraus. Zumindest bist Dragons-Obmann Uras Aslan sich telefonisch meldete und die Möglichkeit einer Spielgemeinschaft vorschlug.

Dann ging alles recht schnell. Wenige Tage später trafen sich die Vorstände beider Vereine in Weidling, um über die Details zu sprechen und Verträge auszuhandeln. Rasch wurde man sich einig und ein Antrag an den Verband gestellt. Mit der „Rückkehr“ der Dragons nach Klosterneuburg würde sich übrigens ein historischer Kreis schließen. Die Drachen, die aus den Klosterneuburg Mercenaries hervorgingen, spielten bereits vor Jahren in Klosterneuburg, mussten aus Platzmangel aber schließlich nach Wien abwandern.

Jetzt bleibt den Verantwortlichen auf beiden Seiten nur abzuwarten, wie die Generalversammlung und der AFBÖ entscheiden. Die NÖN bleibt auf jeden Fall am Ball und wird über die weiteren Entwicklungen informieren.