Heimspiel soll besser laufen

Mit einer 38:0-Auswärtsklatsche hat die Saison der Klosterneuburg Broncos in der Division III der AFL mit einer schmerzhaften Niederlage begonnen. Am Samstag steht ab 16 Uhr aber Wiedergutmachung auf dem Programm. Da gastieren nämlich die Blackvalley Wild in Weidling. Die kommenden Gäste absolvierten am Sonntag ihr erstes Saisonspiel, mussten sich daheim gegen die Grizzlies aber mit 0:7 geschlagen geben und erzielten, wie die Broncos im ersten Spiel gegen die Vikings, keine Punkte.

Für Broncos-Coach Joe Yun, der das Spiel auch beobachtete, wird der Erfolg im anstehenden Spiel stark von der eigenen Offensive abhängen: „Wir müssen da einen Schritt in die richtige Richtung machen. Unsere Defensive stand schon recht gut, da können wir aber auch nicht zaubern. Ich bin aber guter Dinge, dass unsere Chancen nicht schlecht stehen.“

Die Broncos werden, wie gewohnt, mit einem sehr kleinen Kader antreten und müssen wieder auf Schlüsselspieler verzichten. Ein Umstand, den man mittlerweile aber gewohnt ist und mit dem man auch umzugehen weiß. Viel wird in diesem Spiel vom Start in die Begegnung und von den ersten beiden Vierteln abhängen. Wenn die Broncos rasch ihr Passspiel etablieren und sich in der ersten Halbzeit absetzen, dann haben sie durchaus das Zeug um diesen Vorsprung zu verwalten. Wenn es auf Augenhöhe in die Schlussphase geht, könnte der kleine Kader den Klosterneuburgern zum Verhängnis werden.