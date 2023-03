Klosterneuburg Broncos: Endlich geht es wieder los

Werbung

Die Off-Season hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Die Klosterneuburger Football-Fans mussten sich in Geduld üben, doch am Samstag geht es im Football-Unterhaus endlich wieder los. Da treffen die Klosterneuburg Broncos nämlich auswärts im Footballzentrum in der Ravelinstraße ab 14 Uhr auf die Lieblingsgegner aus Wien, die Dacia Vikings II. Mit einer Scrimmage gegen die Ebenfurth Mustangs holten die Klosterneuburger sich zuletzt noch den notwendigen Feinschliff um für den Ligastart gerüstet zu sein.

Bei der ersten Partie wird es gleich richtig zur Sache gehen. Das Duell der Broncos mit den Vikings II hat sich in den letzten Jahren zu einem waschechten Derby mit einem gewissen Prestigefaktor für den Sieger entwickelt. Außerdem haben die Broncos in den letzten Jahren bereits mehrfach die Aufstiegsambitionen der Wiener vereitelt.

Beide Seiten werden großteils mit denselben Akteuren wie in den Vorjahren an den Start gehen und kennen sich bereits sehr gut. Bei den Broncos sieht Coach Joe Yun besonders das Passspiel als einen der wichtigsten Aspekte für diese Begegnung: „Wir haben mit Malcolm Humbert sicher einen der besten Passer der unteren Ligen und das wollen wir dementsprechend ausnutzen. Dafür wird es aber auch wichtig sein, dass unsere Line ihm ausreichend Zeit gibt, um die Bälle zu verteilen.“ Während die Qualität im Passspiel für die Klosterneuburger spricht, bereitet die dünne Personaldecke dem Coach aber Kopfzerbrechen: „Wir sind so dünn aufgestellt, dass wir einzelne Ausfälle nur sehr schwer verkraften können. Da haben die Wiener sicherlich einen Vorteil.“ Die Vorzeichen sprechen also für eine spannende erste Standortbestimmung. Das erste Heimspiel der Broncos steigt dann am 8. April in Weidling.