Klosterneuburg Broncos: Heimspiel war ganz klare Sache

Am Sonntag wurde das Heimspiel der Klosterneuburg Broncos gegen die Styrian Panthers nachgetragen. Ein Spiel mit klaren Vorzeichen. Die jungen Panther aus der Steiermark kassierten zuletzt gegen die Grizzlies eine bittere 103:0-Abfuhr und müssen sich in der Liga erst etablieren, während die Broncos mit einem kleinen aber feinen Kader gespickt mit Routiniers an den Start gingen.

Bereits im ersten Viertel sorgten die Klosterneubuger mit zwei Touchdowns und einem gelungegen Safety für eine klare 15:0-Führung und vor der Halbzeit wurde mit zwei weiteren Touchdowns bereits auf 29:0 gestellt. Das Spiel ging auch nach der Pause in ähnlicher Tonart weiter. Im dritten Abschnitt gelangen den Klosterneuburgern drei weitere Touchdowns und im Schlussabschnitt wurden dann noch zwei Stück draufgepackt. Endergebnis: 64:0 für die Broncos.

Ob der klaren Stärkeverhältnisse war für Broncos-Headcoach Joe Yun schon vor der Partie klar, worauf seine Jungs sich konzentrieren würden: „Uns ging es darum unsere Grundspielzüge durchzuspielen, die einfachen Dinge richtig zu machen und uns keine dummen Fehler zu leisten. Bis auf ein bis zwei Situationen hat das auch wirklich gut funktioniert.“

Am kommenden Samstag geht es für die Klosterneuburger bereits mit dem nächsten Spiel weiter. Da wartet allerdings ein ganz anderes Kaliber auf die Yun-Jungs, nämlich die AFC Grizzlies. Die bezwangen die Blackvalley Wild im ersten Spiel der Saison nach einer Defensivschlacht mit 7:0, verpassten den Panthers 103 Punkte und machten eine sehr gute Figur. Yun: „Ich denke, dass das der härteste Gegner in dieser Saison wird. Sie haben ein sehr kompaktes Team.“ Ankick ist um 16 Uhr, gespielt wird auch diesmal wieder in Weidling.