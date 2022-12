Mayr legt sein Obmann-Amt bei den Broncos zurück

Werbung

Den Footballfans der Stadt und selbst den Spaziergängern, die an der Weidlinger Presslerwiese vorbeigehen wird es in den letzten beiden Jahren sehr deutlich aufgefallen sein.

In Klosterneuburg wehte seit der Übernahme der Obmannsposition durch Thomas Mayr ein frischer Footballwind. Mayr, der die Führungsposition bei den Broncos vor rund zwei Jahren übernahm, sorgte für neues Equipment, zog zahlreiche hochkarätige Trainer und eine Schar an Sponsoren an Land. Jetzt zieht sich der Obmann aber aus persönlichen Gründen bei den Broncos zurück.

„Die Gründe für den Rückzug möchte ich in der Öffentlichkeit nicht breittreten. Im Endeffekt geht es darum, dass die Familie bei mir Vorrang hat.“ Seine Zeit als Obmann bewertet Mayr sehr positiv: „Es waren zwei sehr anstrengende Jahre, die für die Organisation aber äußerst erfolgreich waren. Wir haben großartigen Fortschritt gemacht, der nur möglich war, weil ich und der Vorstand sehr viel Arbeit in den Verein gesteckt haben.“

Als größten Wurf seiner Zeit als Obmann sieht Mayr den Bittleihvertrag mit der Stadt Klosterneuburg: „Mit dem Broncos Field hat der Verein eine wirklich stabile Heimstätte und die Grundlage zur langfristigen Entwicklung.“

Seinen Nachfolgern wünscht Mayr viel Erfolg: „Wir haben gemeinsam tolle Fortschritte gemacht, weil alle an einem Strang gezogen haben. Ich wünsche dem Verein, dass man diesen Weg auch in Zukunft weitergehen kann.“

Jetzt ist Obmann-Stellvertreterin Christine Braunsperger am Zug, die den Verein wie ihre Westentasche kennt. Bereits im Lauf der Woche gab es bei den Broncos eine Vorstandssitzung um die Zukunft zu besprechen.

„Wir sind Tom sehr dankbar für seine Arbeit in den letzten Jahren. Im Verein wird sich durch diese Umstellung jetzt aber akut nichts ändern. Die Trainer sind weiterhin alle an Bord und der Trainings- und Spielbetrieb wird in gewohnter Form fortgesetzt werden“, so Braunsperger.