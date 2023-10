Klosterneuburger Tischtennis-Cracks spielen in Topform

Die Tischtennis-Teams des ASV Klosterneuburg haben starke Wochen hinter sich, in denen sie großteils ungeschlagen blieben. Dabei ging es aber durchaus abwechslungsreich zur Sache. Comebacks, kleine Sensationen und brüderliche Stallduelle sorgten für Spannung.

Die Kampfmannschaft der Babenberger muss weiterhin auf Sabine Seidl verzichten, die noch nicht ganz matchfit ist. Für sie sprang Stefan Kalteis im Match gegen Pottenbrunn 2 in die Bresche. Er musste sich nach zwei ansprechenden Leistungen zwar geschlagen geben, und nach dem Georg Hengl-Weinmayer sich im Doppel mit Thomas Geirhofer auch geschlagen geben musste wurde es knapp, doch zwei starke Fünfsatz-Erfolge von Geirhofer und ein Sieg von Hengl-Weinmayer fixierten den Sieg. Hier sei allerdings auch erwähnt, dass Pottenbrunn drei Spiele kampflos aufgeben musste, da man unterbesetzt anreiste.

Die Sensation der Woche lieferte aber das zweite Team der Babenberger. Die „Rockys“ gastierten in Zeiselmauer und sahen sich mit einer schwierigen Aufgabe konfrontiert. Dies beeindruckte Sebastian Reitinger, Enio Operschall und Jürgen Ferner aber offenbar wenig.

Mit einem Blitzstart gingen die Youngsters vor dem Doppel schon mit 3:0 in Führung. Besonders der Sieg von Enio Operschall gegen den bis dahin ungeschlagenen war ein wichtiger Baustein zum Erfolg.

Angespornt von diesem guten Start blieben die Klosterneuburger auch in den restlichen Partien makellos und schossen Zeiselmauer mit 7:0 aus der eigenen Halle.

In der zweiten Klasse ging es versöhnlicher zur Sache. Da stand das Stallduell zwischen der dritten und der vierten Klosterneuburger Mannschaft auf dem Programm. Herbert Katholnig und Robert Fröschl lieferten die Begegnung des Tages ab, die erst im fünften Satz an Katholnig ging. Anton Asamaer verlangte Nikolays Biely eine starke Leistung ab, musste sich aber mit 1:3 geschlagen geben.

Die mental stärkste Leistung erbrachte allerdings ASVK-Nachwuchstalent Henri Kleemann. Er versuchte im entscheidenden Match gegen den extrem sicher spielenden Robert Fröschl das 5:5 Unentschieden in dieser Begegnung zu fixieren. Lange Zeit sah es so aus als würde der Routinier Fröschl die Oberhand behalten, doch mit Fortdauer des Spiels schien das Momentum zu wechseln. Kleemann reüssierte dank einer sensationellen Leistung mit 3:1 und sorgte für das Unentschieden.

Einen kurzen „Arbeitstag“ hatten Michael Hadrian, Moritz Lind und Lucas Menner in der 3. Klasse. Sie fertigten Zeiselmauer 5 mit 6:2 ab und kletterten damit auf den zweiten Rang in der Tabelle. Hadrian und der in Topform spielende Lucas Menner behielten gar eine weiße Weste und verloren kein einziges Match. Obwohl Moritz Lind nach einer Verletzung noch der Trainingsrückstand anzusehen war, steuerte er zumindest einen Sieg bei.

Eine klare Niederlage gab es hingegen für die siebente Mannschaft der Babenberger. Nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Jonas Pitour, mussten Oskar Reiter, Christopher Peroutka und Bernhard Hofmann gegen Tulln 9 eine klare 1:6 Niederlage hinnehmen.

Erfreuliches gibt es hingegen vom sechsten Team zu berichten. Kapitänin Sonja Reitinger, Doris Bigl, Afsaneh Shayesteh und Frederik Bozkurt gewannen zu Hause gegen Ziersdorf 3 hauchdünn mit 6:4. Bemerkenswert sicher die Leistung von Doris Bigl. Sie blieb in den Einzelmatches ungeschlagen und steuerte damit gleich drei Punkte zum Erfolg bei.