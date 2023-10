Menner triumphiert in Kapfenberg

Zuletzt wurde das erste WIN-Turnier der neuen Saison ausgetragen. Bei dieser bundesweiten Turnierserie für den Nachwuchs geht es sehr hochkarätig zur Sache und so durften auch die stärksten Talente des ASV Klosterneuburg nicht fehlen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nach Ranglistenpunkten in Zehnergruppen eingeteilt und enge Partien sind somit vorprogrammiert, was auch die Entwicklung fördern soll. Insgesamt waren 189 Teilnehmer am Start.

Die Klosterneuburger Abordnung bestand aus Anton Asamer, Frederik Bozkurt, Henri Kleemann, Lucas Menner, Jonas Pitour und Sebastian Reitinger. Moritz Lind war zwar vor Ort, musste wegen einer Verletzung am Fuß aber kurfristig passen, unterstützte aber seine Teamkollegen von der Bande aus. Anton Asamer und Sebastian Reitinger waren mit ihrer Gruppe, sie wurden in die selbe gelost, aufgrund des großen Teilnehmerfeldes in einer eigenen Halle im Einsatz. Die beiden aktuell stärksten ASVK-Talente blieben in dieser Gruppe aber hinter den Erwartungen. Das direkte Duell der beiden entschied Sebastian Reitinger klar mit 3:0 für sich. Jonas Pitour war hingegen stark unterwegs. Er verpasste nur hauchdünn den Sprung aufs Podest und musste sich, trotz seiner soliden Leistungen in der 16. Gruppe mit dem undankbaren vierten Platz begnüngen. Frederik Bozkurt und Henri Kleemann schafften es in ihren Gruppen jeweils ins Mittelfeld und belegten den sechsten Platz. Den absoluten Höhepunkt aus Klosterneuburger Sicht lieferte allerdings Lucas Menner ab. Er startete furios in das Turnier und ließ keine Zweifel an seiner aktuellen Topform aufkommen. Neben mehreren klaren Erfolgen war das Duell mit Laurin Hartmann aus Baden wohl die größte Belastungsprobe für den Klosterneuburger. Nach einer 2:1-Satzführung drehte sein Kontrahent das Duell noch um, und Menner musste eine bittere Niederlage verdauen. Dennoch konnte sich die Bilanz von fünf Siegen und einer Niederlage nach dem ersten Turniertag absolut sehen lassen. Besonders im hart umkämpften Fünfsatzsieg gegen Julian Luginger aus Oberösterreich zeigte Menner seine mentale Stärke. Er lag mit 1:2 in Sätzen zurück, drehte die Turnier aber mit einer enormen Leistungssteigerung.

Der zweite Turniertag wurde dann zu einer Machtdemonstration der Klosterneuburger Nachwuchshoffnung. Er feierte gegen die härtesten Konkurrenten seiner Klasse drei ungefährdete Siege und krönte sich mit einer Bilanz von acht Siegen und einer Niederlage zum Sieger in seiner Gruppe.

„Wir gratulieren Lucas sehr herzlichen zu dieser starken Leistung und dem Turniersieg! Er steuert damit einen weiteren Meilenstein in der Jugend-Erfolgsgeschichte des ASVK bei. Besonders die Art und Weise wie sich Lucas beim Turnier präsentiert hat waren beeindruckend! Das Wochenende mit unseren Spielern war wieder genial und bereits jetzt ein Höhepunkt der Saison.“ so der erfreute ASVK-Obmann und Jugendtrainer Fabrizian Pokorny.