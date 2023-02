Tischtennis-Jugend weiter auf dem Vormarsch

Werbung

Am vergangenen Sonntag fand in Wr. Neudorf sowie Gumpoldskirchen die 3. Serie der Nachwuchsliga des Niederösterreichischen Tischtennisverbandes statt. Das Turnier musste auf zwei Spielorte aufgeteilt werden, da es eine rekordverdächtige Anzahl an Nennungen gab. Insgesamt waren 121 Nachwuchstalente aus ganz Niederösterreich am Start.

Mit dabei war erneut eine Abordnung der besten Kinder und Jugendlichen aus der Babenbergerstadt. Die Tischtennis-Asse des ASVK sorgten auch bei diesem Turnier wieder für Erfolge.

Für Sebastian Reitinger und Moritz Lind verlief das Turnier nicht gänzlich nach Wunsch. Nach einem durchwachsenen Start fand Reitinger immer besser zu seinem Spiel und konnte, nach einigen knappen Niederlagen, gegen Dadyal, Curin und Kezai gewinnen. Moritz Lind gewann in seiner Gruppe zwar gegen die drittplatzierte Spielerin deutlich in drei Sätzen, musste sich am Ende jedoch mit dem vierten Platz begnügen.

Jonas Pitour und Anton Asamer konnten nach soliden Leistungen in ihren Gruppen jeweils mit dem dritten Platz abschließen. Besonders ein glatter 3:0 Sieg, quasi eine Revanche für die Niederlage in Oberndorf, gegen Elias Welzel brachten Asamer Genugtuung. Auch Jonas Pitour konnte bei seiner zweiten Turnierteilnahme überhaupt überzeugen und behielt in praktisch allen knappen Matches die Oberhand.

Eine Machtvorstellung lieferte jedoch Henri Kleemann, seines Zeichens erst seit Kurzem beim ASVK, in Gumpoldskirchen ab. Gecoacht von Sonja Reitinger gab Kleemann in all seinen Gruppenmatches keinen einzigen Satz ab und sicherte sich so bei seiner aller ersten Turnierteilnahme eindrucksvoll den Gruppensieg. Kurios dabei war, dass Kleemann beinahe nicht am Turnier teilnehmen hätte können, da der Nennschluss, aufgrund des großen Andrangs, um zwei Tage vorverlegt werden musste.

„Es war wieder eine tolle Vorstellung unserer Jugendlichen bei einer sehr großen Nachwuchsliga und einem dementsprechend starken Teilnehmerfeld. Die Top-Platzierungen sind für uns zwar nicht selbstverständlich, werden aber nun immer häufiger.“ resümiert ASVK-Obmann und Jugendtrainer Fabrizian Pokorny, welcher in Wr. Neudorf vor Ort war und seine Spieler betreute.