Eigentlich sollte Klosterneuburgs wohl bekanntester Hockeyspieler Xaver Hasun gerade mit dem HTHC mitten in der Rückrunde der deutschen Bundesliga stehen. Allerdings wurde natürlich auch diese in den letzten Wochen nicht fortgesetzt. Ganz abgebrochen ist die Saison allerdings noch nicht. Noch gibt es Hoffnungen, die Rückrunde noch auszutragen. Sollte erst im Herbst ein Neustart möglich sein, so gibt es Überlegungen, die Punkte der letzten Herbstrunde in die anstehende Saison einzurechnen und erst danach einen Absteiger zu bestimmen und einen Meister zu küren.

Die Hamburger, bei denen Hasun im Mittelfeld tätig ist, halten sich währenddessen für alle Szenarien bereit und fokussieren sich jetzt im Training auf jene Bereiche, für die oft nicht die notwendige Zeit bleibt.

„Wir haben natürlich viel individuell im Bereich der Fitness und der Technik gearbeitet. Da kann sich jeder Spieler immer verbessern,“ so der Kapitän der Österreichischen Nationalmannschaft.

Die eingeschränkten Trainings lassen allerdings dennoch einiges vermissen: „Auf Dauer merkst du natürlich, dass der Drive ein bisschen verloren geht, wenn du bestimmte Bereiche nie trainieren kannst, aber wir freuen uns dennoch über alles was möglich ist.“

Für das Nationalteam ist aktuell Pause angesagt. Nach der verpassten Olympiaqualifikation ist das nächste Highlight die Hallen-Europameisterschaft im Herbst 2021.