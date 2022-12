Werbung

Der Basketballabend im Klosterneuburger Happyland beginnt mit einem starken ersten Viertel beider Mannschaften, die sich auf Augenhöhe begegnen. Die Dukes knüpfen im ersten Viertel an die Leistung aus Oberwart an, zeigen sich in der Offensive ausgewogen und in der Defensive bissig. Mit einem Buzzerbeater zur Viertelpause bringt Miletic die Dukes mit 24:20 in Führung. Bei Graz läuft im ersten Viertel fast alles über Cooks, der die Hälfte der Punkte erzielt.

Erstes Viertel auf hohem Niveau

Mit einem Blitzstart ins zweite Viertel ziehen die Dukes auf 31:21 davon. Nach einer Auszeit fängt sich Graz und das Spiel bleibt offen. Die Gäste haben Probleme mit der Wurfquote bei den Dreipunktern, was auch an der guten Verteidigung der Gastgeber liegt, kommen bis zur Halbzeit aber wieder auf 41:36 heran. Während bei den Dukes bereits in der ersten Halbzeit fleißig gewechselt wird und fast das ganze Team zum Einsatz kommt, verteilen die Steirer die Last bis zur Pausensirene nur auf sieben Spieler.

Verdiente Führung zur Pause

Die Dukes halten das Tempo und die Intensität im dritten Viertel hoch und machen die Grazer, die weiterhin sehr wenig wechseln, damit effektiv müde. Das macht sich in den letzten Minuten des Abschnitts bezahlt. Während die Grazer müde wirken, nutzen die Dukes das Momentum und ziehen bis zum Viertelende auf 65:51 davon. Bester Spieler auf dem Feld ist zu diesem Zeitpunkt Benjamin Blazevic, der bei 13 Punkten und einer Wurfquote von 100 Prozent hält.

Nichts anbrennen lassen

Im Schlussviertel sieht es zu Beginn kurz nach einer kleinen Aufholjagd aus, die Dukes übernehmen nach wenigen Minuten aber wieder das Kommando und bleiben die bessere Mannschaft. Graz kämpft weiter mit den Dreipunktern, sucht das Glück jetzt aber ohnehin mehr unter dem Korb. Die Klosterneuburger bringen den Vorsprung schlussendlich souverän über die Zeit und setzten sich mit 87:72 durch. Bester Mann auf dem Feld bleibt Benjamin Blazevic, der am Ende bei einer Trefferquote von 91 Prozent stolze 23 Punkte erzielt und nebenbei sieben Rebounds, drei Assists und zwei Blocks in seine Statistik einträgt.