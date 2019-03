Bereits vor dem Lauf wurde von den veranstaltenden Road Runners angekündigt, dass der Lauf sowohl für Genussläufer als auch für Zeitenjäger eine attraktive Strecke anbieten wird. Dies und die Tatsache, dass die Klosterneuburger Läufe allgemein sehr liebevoll organisiert sind hat wieder zu einem großen und bunten Starterfeld geführt.

„Wir sind sehr zufrieden damit, wie gut der Lauf angenommen wurde. Die Leute merken einfach, dass wir hier gut arbeiten und mit viel Herz dabei sind,“ war ULC-Klosterneuburgs Pressesprecherin Roswitha Kurill mit dem Lauf zufrieden. „Vor allem die Strecke die sehr selektiv und abwechslungsreich ist, bekommt von den Läufern hohen zuspruch,“ freute sich Kurill.

Auch mit den Ergebnissen des Laufs können die Klosterneuburger zufrieden sein. Beim Hauptlauf erliefen Andreas Stieglechner und Simon Schmidmayer gemeinsam die Tagesbestzeit von 18:07 Minuten und somit den Doppelsieg. Dritter, mit fast 90 Sekunden Rückstand, wurde Rene Bauer vom Top Team Tri Niederösterreich und an vierter Stelle landete mit Alexander Kurill ein weiterer ULC-Läufer.

Schnellste Dame des Tages war Sonja Wirgler, welche die fünf Kilometer in genau 23 Minuten bezwang. Platz zwei ging an die Klosterneuburgerin Gerlinde Schmidmayr und Platz drei an Herta Schaupp.

Für nächstes Jahr dar man sich einiges vom Aupark-Crosslauf erwarten. Er gilt als relativ sicherer Austragungsort für die NÖ-Landesmeisterschaften und ist sogar in der engeren Auswahl für die Österreichischen Staatsmeisterschafen.