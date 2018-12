Am 19. und 20. Jänner findet in Zell am See ein ganz besonderes Rennen statt. Von Ferdinand Porsche, Urenkel des Markengründers, organisiert, wird zum ersten Mal seit 45 Jahren wieder ein Eisrennen auf dem dortigen Flugplatz abgehalten.

Auch Joe Baier, der sich einmal im Jahr einer Rennherausforderung stellt, die letzten beiden Jahre allerdings auslassen musste, wird das Eisrennen bestreiten. Bei seinem letzten Antreten, bei der Rallyshow Santa Domenica in der Nähe von Zagreb, wurde Baier mit Co-Pilot Daniel Foissner insgesamt Neunter. Ob Baier und Foissner sich nach dem Eisrennen über ein ähnlich gutes Ergebnis freuen können bleibt abzuwarten. „Ich probiere es zum ersten Mal auf Eis, einem Untergrund, auf dem Erfahrung viel Wert sein kann und die Trainingsmöglichkeiten eher selten sind. Aber das war im Wüstensand ähnlich und dort klappte es trotzdem,“ blickt Baier der neuen Herausforderung optimistisch entgegen.

Wie auch bei der Wüstenrally in Abu Dhabi wird Baier wieder auf das Equipment und das Know-how von Porschetuner Michi Barbach vertrauen, den er bereits als Mechaniker bei der Wüstenrally in Abu Dhabi mit dabei hatte. Auch der „Porsche 924 S Rally“, mit dem Baier an den Start gehen wird, kommt aus dem Hause Barbach.

Baier wird in Zell am See, wo sowohl Amateure als auch Profis am Start sein werden, auf hochkarätige Konkurrenz treffen. Die beiden Porsche Werkspiloten und Langstreckenweltmeister Marc Lieb und Timo Bernhard haben ihre Teilnahme bereits bekannt gegeben.