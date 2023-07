Danube Titans: Jagd auf den zweiten Platz

Die Danube Titans kämpfen in der Landesliga Ost aktuell um den zweiten Platz in der Tabelle, hinter den übermächtigen Schwechat Blue Bats II. Nachdem zuletzt ein Sieg gegen die Stockerau Cubs II gelang, stehen die Chancen auch nicht schlecht, doch der jüngste Spieltag am Sonntag war ein kleiner Rückschlag. Da fing man sich zunächst nämlich eine Niederlage gegen die Woodquarter Red Devils, die Schlusslichter der Tabelle, ein. Die Red Devils starteten wie von der Tarantel gestochen mit sechs Punkten im ersten Inning. Die Titans wechselten den Pitcher, schlugen mit sechs Runs zurück und glichen das Spiel aus. Danach dominierten die Defensiven und es folgte eine lange Phase ohne Punkte. Doch kurz vor dem Ende erzielten die Devils noch zwei Punkte, mit denen sie sich den Sieg schnappten – Endstand 6:8.

Auch im Spiel gegen die Vienna Lawnmowers, direkte Konkurrenten um den zweiten Platz, lief es nicht nach den Vorstellungen der Titans. Mit zwei Ausfällen, die es zu verkraften galt, und bei großer Hitze reichten die Kräfte nicht ganz, um den Wienern das Leben schwer zu machen und es setzte eine schmerzhafte 2:12-Niederlage.

Jetzt müssen die Titans sich aber rasch wieder aufrichten. Bereits am Samstag geht es mit den zweiten Rückspielen gegen die Cubs II und die Red Devils weiter.