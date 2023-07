Danube Titans mit zwei Siegen zurück in der Spur

Am Samstag stand für die Danube Titans aus Klosterneuburg und Tulln ein vorentscheidender Spieltag auf dem Programm. Nach dem total verpatzten Spieltag der Vorwoche, an dem die Donautitanen sich zwei bittere Niederlagen einfingen, ging es darum, mit zwei Siegen den zweiten Platz in der Tabelle wieder zu erobern.

Im ersten Spiel des Tages ging es gegen die Stock City Cubs II. Hier konnten die Titans zeigen, dass sie den letzten Spieltag gut verarbeitet haben, und setzten sich durch. Dabei stimmte die Leistung sowohl in der Defensive als auch in der Offensive und die Titans gingen sehr diszipliniert und konzentriert ans Werk und entschieden jedes Inning für sich.

Klare Angelegenheit gegen die Stock City Cubs II

Pitcher Stephan Unger machte dabei eine sehr souveräne Figur und auch die restliche Mannschaft ließ in der Defensive kaum etwas anbrennen. Lediglich vier Punkte musste man einstecken. In der Offensive war die Schlagleistung diesmal um eine ganze Kategorie stärker, als am letzten Spieltag, wodurch stolze 16 Punkte gelangen. Endstand: 16:4 für die Titans.

Im zweiten Spiel des Tages gegen die Woodquarter Red Devils ging es nicht nur um wichtige Punkte für die Tabelle, sondern auch um eine Revanche für die unerwartete Niederlage am vorangegangenen Spieltag. Angespornt durch die starke Leistung in der ersten Partie gingen die Titans unverändert in die zweite Begegnung des Tages und blieben im Flow. Stephan Unger pitchte souverän bis ins fünfte Inning weiter und auch in dieser Begegnung setzte das Kooperationsteam sich Inning für Inning weiter von den Gegnern ab.

Peter Balasz war in einer Klasse für sich

Herausragend agierte in dieser Partie Peter Balasz. Er brachte einen überragenden Schlagdurchschnitt von 0.750 aufs Feld und war mit diesem in der Offensive ein wichtiger Faktor. In der Defensive besetzte er die erste Base und machte den Devils dort mit beeindruckenden Catches das Leben schwer. Die Titans ließen keine Zweifel über den Ausgang dieser Partie aufkommen und setzten sich schließlich mit 18:6 durch.

Jetzt ist Nervenstärke gefragt

Bei nur mehr einem ausstehenden Spieltag wird es darauf ankommen, welche Mannschaften die Nerven behalten. Die Titans matchen sich im Fernduell mit den Lawnmowers um den zweiten Platz und damit um die gute Ausgangssituation in den Play-offs. Die Lawnmowers müssen am kommenden Wochende gegen die Stock City Cubs II und die Vienna Bucks ran, wobei besonders das Spiel mit den Cubs eine spannende Angelegenheit werden sollte.

Ein Wochenende später spielen die Titans noch einmal gegen die Vienna Mets und die Vienna Bucks. Wenn die Titans ihre beiden Spiele gewinnen, reicht ihnen eine Niederlage der Lawnmowers, um den zweiten Platz zu fixieren. Spannung ist in der Schlussphase jedenfalls garantiert.