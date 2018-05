Die Danube Titans starten am Samstag im Tullner Aubad in die neue Baseballsaison der Landesliga-Ost, der dritthöchsten Liga Österreichs. Und noch lässt sich nicht genau sagen, was von den Klosterneuburgern zu erwarten ist.

„Im Vergleich zur letzten Saison hatten wir leider ein paar Abgänge zu verzeichnen, doch der Kern des Teams ist erhalten geblieben, sodass ich eine gut eingespielte und aufeinander abgestimmte Truppe erwarte“, übt sich Obmann Stephan Unger in Optimismus, zumal einige der Abgänge auch durch Neuzugänge kompensiert wurden. „Sie müssen sich aber erst integrieren und mit den restlichen Spielern einspielen“, weiß Unger.

Seit der letzten Saison befinden sich zwei neue starke Teams in der Landesliga Ost und so wird es für die Titans noch schwerer sich für das Aufstiegs-Play-off der drei besten Teams zu qualifizieren. Dieser Umstand schlägt sich auch in der Zielsetzung der Klosterneuburger nieder. „Grundsätzlich geht es darum, eine solide Saison zu spielen, mit vielen spannenden Partien“, ist jedenfalls auch Unger schon gespannt auf die kommende Spielzeit.

Am Samstag bestreiten die Titans gleich zwei Spiele in Tulln. Um 11 Uhr geht es gegen die Vienna Bucks und um 16 Uhr gegen die Vienna Lawnmowers. Beide Begegnungen mit den Wienern versprechen eine gute Standortbestimmung für die restliche Saison und Spannung bis zum letzten Pitch.