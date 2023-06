Titans sind gut in Schwung

Mit wei Spielen gegen die Dirty Sox aus Graz, ein Team aus der Regionalliga Mitte, bereiteten die Danube Titans, das Kooperationsteam aus Tulln und Klosterneuburger auf die aktuelle Saison vor. Bereits bei diesen Vorbereitungsspielen, die die Titans beide für sich entscheiden konnten, war zu sehen, dass mit diesem Team in dieser Saison zu rechnen ist.

Das wurde dann auch am ersten Spieltag eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Da ging es nämlich in Tulln gegen das dritte Team der Metrostars und gegen die Bucks. Beide Teams hatten die Titans problemlos unter Kontrolle. Im ersten Spiel gegen die Mets wähnten die heimischen Baseballer sich sogar so sehr im Vorteil, dass etwas experimentiert wurde und obwohl die Mets in dieser Phase wieder etwas stärker wurden, war am Sieg der Titans nicht zu rütteln. Auch im Spiel gegen die Bucks dominierte die Defensive das Spiel und Stephan Unger machte als Pitcher gute Figur.

So ging es mit zwei Siegen und viel Selbstvertrauen im Gepäck in den zweiten Spieltag in Schwechat. Da standen mit den Lawnmowers und Blue Bats zwei hochkarätige Gegner auf dem Programm. Gegen die Lawnmowers konnten die Titans an die Erfolge des ersten Spieltags anschließen. Dann brach eine längerer Regenschauer aber das Momentum der Donautitanen, bevor das Spiel gegen die Blue Bats überhaupt anfangen konnte. Die Gastgeber aus Schwechat, die als Titelfavorit gelten, ließen nichts anbrennen und fügten den Titanen ihre erste Niederlage der Saison zu.

Mit einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage gehen die Titans aber dennoch sehr zuversichtlich in den nächsten Spieltag in Tulln am 9. Juli.