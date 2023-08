Am Montag starten die Dukes in die Vorbereitung

Am kommenden Montag geht es für das Coachingteam und die Spieler der BK Dukes mit der Vorbereitung los. Knappe sechs Wochen haben die Dukes dann Zeit, um sich auf die Liga die im Oktober startet vorzubereiten. Die Transfers dürften jetzt größtenteils abgehandelt sein. Hier ein kurzer Überblick: Michael Weathers wurde für die Außenpositionen geholt. Der 1,91 Meter große US-Boy war in den USA auf dem College und in Montenegro in der Liga bereits durchaus erfolgreich. Der ehemalige Flyer Lukas Reichle, zuletzt in der Division II für die University of Arkansas im Einsatz, wird ebenfalls auf den Außenpositionen für mehr Breite in der Mannschaft sorgen.

Schwerpunkt: Verstärkung unter dem Korb

Als klare Verstärkung unter dem Korb wurde Dragan Bjeletic geholt. Der 2,05 Meter große Montenegriner kommt mit einer geballten Ladung an Erfahrung aus diversen Ligen und kann auf der fünf aber auch auf der vier spielen. Letzter Zugang war Will Carius, der nächste US-Amerikaner. Er ist für die Forward-Position vorgesehen, ist aber ebenfalls vielseitig einsetzbar.

Diese Vielseitigkeit der Spieler, die allesamt mehrere Positionen gut bespielen können, war für Coach Damir Zeleznik ein wichtiger Aspekt in der Zusammenstellung des Kaders: „Wir haben gewusst, dass wir uns auf drei Legionäre beschränken müssen. Daher war mir sehr wichtig, dass die in unterschiedlichen Konstellationen auf dem Feld stehen können und auch einfach zueinander passen. Ich glaube, dass wir jetzt eine sehr gute Mischung gefunden haben. Wenn alles klappt, dann werden wir sehr variabel spielen können und auch bei den Dreipunktern etwas gefährlicher sein, als wir das im Vorjahr waren, ist Zeleznik zuversichtlich.“

Team soll rasch zur Einheit werden

Die Schwerpunktsetzung für die Vorbereitung liegt bei so vielen neuen Akteuren, die eine zentrale Rolle spielen sollen, auf der Hand: „Jetzt müssen wir als Team zusammenwachsen. Darauf wird in den nächsten Wochen ganz klar unser Fokus liegen, damit wir zum Start der Saison dann einfach schon eine richtige Einheit sind und die Spieler sich gegenseitig gut kennen“, so Zeleznik. Doch auch das gemeinsame Arbeiten an der Physis wird ein zentraler Aspekt der Vorbereitung sein. Zeleznik: „Es gibt natürlich auch einen konditionellen Plan, den das ganze Team absolvieren muss. Wir wollen zu Beginn der Saison topfit sein, um unser Potenzial dann auch aufs Feld zu bringen.“

Der Coach ist jedenfalls zuversichtlich eine gute Mischung gefunden zu haben und freut sich schon auf die jetzt anstehende Vorbereitung: „Jede Saison schaut anders aus und ist immer eine neue Herausforderung, ich freue mich jetzt aber schon richtig auf die neue Challenge.“