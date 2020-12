Die Oberösterreicherinnen zeigen sich im ersten Viertel treffsicherer als erwartet und gehen recht unerwartet in Führung. Nach fünf Minuten kann Michaela Wildbacher allerdings per Dreipunkter ausgleichen. Kurz danach bringt Lilla Horvath die Duchess per Lay-Up zum ersten Mal in Führung. Bis zum Ende des ersten Abschnitts bauen die Klosterneuburgerinnen ihren Vorsprung auf 22:15 aus.

Im zweiten Viertel drücken die Gastgeberinnen aufs Tempo und machen den Welserinnen das Leben schwer. Die kommen Offensiv kaum zur Geltung und sind Defensiv ebenfalls verunsichert. Mit einem konstanten Viertel ziehen die Duchess bis zur Halbzeit auf 41:21 davon.

Im dritten Viertel können die Duchess mit einem guten Start die Partie frühzeitig entscheiden. Die Oberösterreicherinnen erwischen allerdings den wesentlich besseren Start und stemmen sich beherzt gegen die drohende Niederlage. Kurz sieht es so aus, als würde die Partie noch einmal spannend werden.

Gäste überraschen im dritten Viertel

Diesmal sind es die Duchess die in der Offensive schwächeln doch die Gäste können nicht allzu viel Kapital aus dem Viertel schlagen und holen lediglich sieben Punkte auf.

Im Schlussviertel haben die Welserinnen dann keine Kraftreserven mehr, um den restlichen Rückstand aufzuholen. Die Duchess agieren in diesem Viertel fokussiert und mit den müderen Beinen bei beiden Teams kommt der individuelle Klassenunterschied besser zur Geltung. Die Duchess bringen den Vorsprung sicher über die Zeit und siegen verdient mit 77:56.

„Wir haben gewusst, dass es ein wichtiges Spiel ist. Wir sind konzentriert ins Spiel gestartet, haben phasenweise zwar etwas nachgelassen, haben den Vorsprung dann aber gut über die Zeit gebracht,“ analysierte Lisa Zderadicka das Spiel. Im Cupfinale kommt es somit erneut zum Duell zwischen den BK Duchess und UBI Graz. Die letzten beiden Cupfinals wurden ebenfalls zwischen diesen Teams ausgetragen und waren an Spannung kaum zu überbieten.