BK Duchess: Spiel so spannend wie schon lange nicht mehr

Das zweite Spiel der Finalserie zwischen den BK Duchess und UBI Graz, das am Sonntag in der Steiermark ausgetragen wurde, war nichts für schwache Nerven. Die Partie war von Nervosität und starken defensiven Leistungen geprägt. Dementsprechend niedrig fiel am Ende auch das Ergebnis aus. Die Klosterneuburgerinnen setzten sich mit 53:47 durch und haben damit im kommenden dritten Spiel der Serie, das am Sonntag im Happyland gespielt wird, den ersten Matchball zum Meistertitel.

Die ersten Minuten gehörten den Gastgeberinnen aus Graz, die auf 10:3 davonzogen, bevor die Duchess sich gegen Viertelende mit einem 14:0-Run doch noch in Führung schoben. Diese hielten sie auch bis zur Halbzeit, in die es bei 25:18 ging. Auch im dritten und vierten Viertel setzten sich die BK-Damen nicht so durch, wie man das aus den bisherigen Duellen dieser Teams gewohnt war und in den Schlussminuten wurde es richtig spannend, wobei die Partie in dieser Phase größtenteils von Hektik auf beiden Seiten geprägt war. Erst 33 Sekunden vor Schluss gelang Michaela Wildbacher der erlösende Dreipunkter, mit dem die Duchess sich im spannendsten Spiel seit Jahren mit 53:47 durchsetzten.

Coach Franz Zderadicka wirkte im Nachgang der Partie erleichtert: „Es war unser Ziel heute zu gewinnen und wir haben gewusst, dass es ein sehr schweres Spiel werden wird. Unterm Strich war es das knappste Spiel seit zwei Jahren. Es war sehr physisch, wir haben defensiv alle Aufgaben erfüllt, offensiv haben uns die Grazerinnen stark eingeschränkt.“

Graz-Trainerin Tanja Kuzmanovic, war sichtlich gerührt und stolz auf ihr Team: „Ich bin ein bisschen den Tränen nahe, aber nicht, weil ich enttäuscht bin. Wie wir mit voller Besetzung und voll fit vor unserem Heimpublikum aufgetreten sind macht mich stolz. Wir müssen uns in der Finalserie nichts vorwerfen lassen, niemand hätte gedacht, dass wir so mithalten können. Wir werden im nächsten Spiel noch einmal alles versuchen.“