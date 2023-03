Duchess Klosterneuburg gegen UBI Graz: Verlängerung oder Entscheidung?

Werbung

Das spannende zweite Spiel der Finalserie zwischen den Duchess und UBI Graz hat durchaus Lust auf mehr gemacht. Am Sonntag empfangen die BK-Damen die Steirerinnen zum dritten Spiel der Finalserie und wenn den Grazerinnen wieder so gute Gegenwehr gelingt, wie in der letzten Begegnung, dann dürfen die Basketballfans sich auf einen heißen Tanz einstellen.

Die Klosterneuburgerinnen gehen natürlich wieder als Favoritinnen in diese Begegnung, dürften nach dem knappen Spiel am Sonntag aber gewarnt sein. UBI Graz wird alles in die Waagschale werfen um die Serie in ein viertes Spiel zu zwingen und zu diesem Zeitpunkt haben die Grazerinnen absolut nichts mehr zu verlieren.

Offensiv müssen die Duchess sich in dieser Trainingswoche etwas einfallen lassen, um ihre Stars besser in Szene zu setzen, wenn man ein derart knappes Spiel wie am Sonntag in der kommenden Begegnung vermeiden möchte.