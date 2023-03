Erstes Finalspiel für Duchess steigt am Sonntag

Werbung

Es war das prägende Duell der letzten Jahre in der Damen Superliga und es wird auch in diesem Jahr wieder das Duell um den Titel sein: die BK Duchess aus Klosterneuburg gegen UBI Graz. Während sich die BK-Damen in zwei Spielen gegen die Flames für die Finalserie qualifizierten, setzte sich UBI Graz im Grazer Derby gegen UBSC-DBBD auch im zweiten Spiel durch. Wie auch in der Serie zwischen Klosterneuburg und Wien wurde es dort im zweiten Spiel aber knapp und UBI kämpfte sich mit einem 71:64 in die Finalserie.

Dort werden die Karten jetzt neu gemischt. Während dem Grunddurchgang setzten sich die Duchess zweifach sehr klar gegen die Grazerinnen durch. Im Auswärtsspiel im Jänner gelang ein 97:45-Erfolg und im Heimspiel im Jänner ließen die Duchess mit einem 64:44-Erfolg absolut nichts anbrennen.

Die Serie der BK-Damen gegen die Basket Flames hat aber gezeigt, dass trotz der Dominanz der Klosterneuburgerinnen durchaus Spannung aufkommen kann. Die Grazerinnen werden sicherlich gut vorbereitet in diese Finalserie starten und — ähnlich wie die Wienerinnen — danach trachten, mit der einen oder anderen taktischen Überraschung ihre Chancen zu steigern. Dennoch, wenn die Duchess in dieser Serie, die auf drei Siege gespielt wird, annähernd an die Normalform herankommen, dann wird ihnen der Titel nicht zu nehmen sein.