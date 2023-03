Gelingt Graz die Sensation gegen Klosterneuburg?

Werbung

Am Sonntag geht es ab 17 Uhr in der Finalserie mit der zweiten Partie weiter. Diesmal wird im Sportpark Graz gespielt. Wenn den Duchess erneut ein Sieg gelingt, dann wären die BK-Damen nur mehr einen Erfolg vom Titel entfernt und die Aufgabe für die Grazerinnen würde bei ehrlicher Betrachtung fast unmöglich werden. Wenn das Team aus der Steiermark die Serie in die Verlängerung schicken möchte, dann ist man zum Siegen verdammt.

Die Grazerinnen haben im ersten Spiel aber einen Warnschuss abgegeben und man darf gespannt sein, ob sie es noch einmal schaffen, die Duchess vor eine wirkliche Herausforderung zu stellen. Das Team von Franz Zderadicka wird sich nämlich erneut akribisch vorbereiten und die Tricks der Grazerinnen aus dem ersten Spiel bereits durchanalysiert haben. Dennoch gilt: In einer Finalserie ist immer eine Überraschung möglich und mit den Heimfans im Rücken könnten die Grazerinnen über sich hinauswachsen und die Serie vielleicht frühzeitig in die Verlängerung schicken.