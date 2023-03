Klosterneuburger Duchess holen Sieg im ersten Finalspiel

Werbung

Die BK Duchess und UBI Graz legten stark los und lieferten dem lautstarken Publikum zunächst ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams wirkten gut eingestellt und die Grazerinnen hielten mit den Favoritinnen aus Klosterneuburg mit. Erst gegen Ende des Viertels setzten die Duchess sich auf 19:13 ab.

Im zweiten Viertel übernahmen die BK-Damen aber das alleinige Kommando über die Partie. Während die Grazerinnen gegen die jetzt sehr starke Defensive der Duchess keine Lösungen fanden, zogen die Klosterneuburgerinnen bis zur Halbzeit auf 41:19 davon.

Grazer Aufholjagd kam zu spät

Im dritten Viertel hielten die Gastgeberinnen ihre Grazer Kontrahentinnen zwar auf Abstand, setzten sich aber nicht weiter ab und so rochen die Gäste aus der Steiermark im Schlussviertel noch die Chance. UBI setzte zur Aufholjagd an, kam noch auf zehn Punkte an die Duchess heran, um es noch ganz spannend zu machen, fehlten am Ende aber Zeit und Energie. Die Duchess setzten sich verdient mit 73:60 durch, doch das Spiel lässt auf einen spannenden Verlauf der weiteren Finalbegegnungen in dieser Serie hoffen.

Franz Zderadicka, Coach BK Duchess: „UBI Graz hat dann im letzten Viertel gezeigt, warum sie auf Platz zwei den Grunddurchgang beendet haben, sie haben ihre Dreipunktequote auf fast 50 Prozent hinauf geschraubt und sind dann noch einmal auf zehn Punkte heran gekommen. Für das Publikum war es das Beste, was passieren konnte, es war eine unglaubliche Stimmung im Happyland und wir freuen uns auf das zweite Spiel.“