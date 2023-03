SKN-Einstieg: „Konkurrenz ist zu begrüßen“

Werbung

Wie die NÖN in der Vorwoche berichtete, plant der SKN St. Pölten einen großen Einstieg in den Damenbasketball und möchte mit einer neuen Mannschaft direkt in die Superliga einsteigen. Die Ambitionen sind durchaus groß, wie SKN-Basketball-Sportchef Andreas Worenz verriet. Während mit Lana Petrovic bereits eine Trainerin an Bord ist, soll auch eine schlagkräftige Truppe mit Legionärinnen, Routiniers und hungrigen Nachwuchsspielerinnen geformt werden.

Das darf man durchaus als Kampfansage an die Duchess verstehen, die sich davon aber kaum beunruhigt zeigen. „Grundsätzlich ist jede weitere Konkurrenz und jedes weitere Basketballteam zu begrüßen, ganz besonders im Damensektor,“ äußerst sich Duchess-Manager Matthias Hager. Auch aus neutraler Sicht wäre eine zusätzliche Mannschaft auf jeden Fall zu begrüßen, besonders dann, wenn diese es tatsächlich schafft, den Klosterneuburgerinnen auf Augenhöhe zu begegnen und die Liga damit spannender zu machen.