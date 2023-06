Damir und Damir bleiben das Coaching-Duo bei den Dukes

Im NÖN-Interview vor wenigen Wochen hat Dukes-Coach Damir Zeleznik bereits seinen Wunsch geäußert, auch in der kommenden Saison mit Damir Hamidovic an seiner Seite die Dukes zu coachen.

Jetzt herrscht Gewissheit. Die beiden Vereinslegenden, die auch Teil des Meisterteams des Jahres 2012 waren, werden weiterhin die Geschicke der Klosterneuburger von der Bank aus und im Training in der Hand halten. „Wir haben in der vergangenen Saison eine ordentliche Leistung gezeigt und unsere Ziele mehr als erreicht. Es freut mich, dass ich mit Vereinslegende und meinem ehemaligen Teamkollegen Damir Hamidovic und meinem langjährigen Weggefährten Jacopo Gavarini weiterhin zusammenarbeiten kann. Die Mannschaft wird sich nächste Saison sicherlich ein wenig verändern. Wir wollen aber wieder oben mitspielen und freuen uns schon auf die bevorstehende Challenge“, so Headcoach Damir Zeleznik. „Damir Zeleznik und Damir Hamidovic haben in der vergangenen Saison gezeigt, dass sie eine Mannschaft, die sich in einer schwierigen Phase befand, wieder zum Erfolg führen können. Beide sind im Klosterneuburger Basketball seit vielen Jahren fest verankert und wir sind davon überzeugt, mit ihnen unsere Ziele zu erreichen“, meint Dukes-Manager Matthias Hager.