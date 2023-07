Klosterneuburger Dukes verpassen nur knapp den Aufstieg

Das Klosterneuburger Nachwuchstalent Benjamin Schuch hat mit dem U18-Nationalteam eine wirklich starke Woche bei der B-Europameisterschaft hinter sich. Die österreichische Auswahl lieferte gute Leistungen am laufenden Band, landete am Ende aber „nur“ auf dem undankbaren vierten Platz.

Damit schrammte man knapp an einer kleinen Sensation vorbei, denn der dritte Platz hätte den Aufstieg von der Division B in die Gruppe A der stärksten Nationen des Kontinents bedeutet. Die Österreicher, gecoacht vom ehemaligen Dukes-Spieler Benedikt Danek, starteten gut in das Turnier, feierten zum Auftakt zwei deutliche Siege gegen Norwegen (97:64) und Island (82:72). Schuch stand dabei bereits 21 und 19 Minuten auf dem Feld und konnte sich auch in der Statistik positiv einbringen.

Es folgten ein knapper Sieg gegen Nordmazedonien (77:74) und eine Niederlage gegen Großbritannien (64:79). Der Einzug ins Viertelfinale war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits fixiert. Dort ging es gegen die Slowakei weiter. Die Österreicher agierten jetzt wieder hochfokussiert und setzten sich mit 91:78 durch, wobei Schuch mit acht Punkten und acht Rebounds bei 21 gespielten Minuten eine durchaus überzeugende Leistung ablieferte.

Am Samstag war im Halbfinale gegen Belgien (62:85) allerdings Endstation. Zum Abschluss ging es gegen Montenegro um den dritten Platz und somit um den besagten Aufsteig in die Gruppe A. Das Spiel gestaltete sich lange Zeit sehr spannend, am Ende hatten die Kontrahenten aber den längeren Atem und setzten sich knapp mit 85:80 durch.