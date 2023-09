Der Saisonstart kann kommen

Die letzten Testspiele sind geschlagen und am Sonntag geht es für die Dukes auch schon mit dem ersten Saisonspiel der Superliga los.

Am letzten Wochenende testeten die Klosterneuburger gleich doppelt. Am Samstag ging es in Traiskirchen gegen die Lions, ein Team gegen das die Klosterneuburger sich traditionell immer schwer tun. Nicht so an diesem Samstag. Die Klosterneuburger brachten ihre Leistung gut auf den Platz und setzten sich mit 77:70 durch.

Schon am Sonntag ging es im Rahmen des Season Openings in Klosterneuburg mit dem Test gegen die Timberwolves aus Wien weiter. Im ersten Viertel wurden die Dukes ihrer Favoritenrolle gerecht und zogen auf 18:12 davon. Auch im zweiten Abschnitt bleiben die Dukes die bessere Manschaft und bauten den Vorsprung bis zur Halbzeitsirene auf 38:25 aus. Bei 55:45 ging es ins Schlussviertel, in dem den Klosterneuburgern aber anscheinend die Luft ausging. Die Timberwolves lieferten ein furioses Schlussviertel ab und drehten die Partie sogar noch um. Am Ende mussten die Dukes sich etwas überraschend mit 72:75 geschlagen geben.

Auch wenn die Generalprobe gegen die Timberwolves am Ende etwas verpatzt wurde, die Vorbereitung der Dukes lief durchaus gut. Das Team präsentierte sich über weite Strecken schon als geschlossene Einheit und scheint den Umbau der Offseason gut verkraftet zu haben.

Startschuss gegen die Flyers aus Wels

Am Sonntag geht es jetzt schon in der Liga los. In der ersten Runde müssen die Dukes auswärts gegen die Flyers in Wels antreten. Die Duelle mit den Oberösterreichern waren in den letzten Jahren im Regelfall äußerst spannend und attraktiv und Wels darf durchaus als erster Gradmesser für die Saison gewertet werden.

Zum ersten Heimspiel kommt es dann am Samstag den 7. Oktober ab 17.30 im Dukes Castle im Happyland, gegen die zweite Mannschaft aus Oberösterreich, die Gmunden Swans. Auch bei den Schwänen gab es in der Pause einige Umstellungen. ganz so dominant wie im Vorjahr darf man sich die Oberösterreicher zwar nicht erwarten, dennoch werden die Dukes als leichter Underdog in diese Begegnung gehen.