Die ersten Termine stehen fest

Wie vor wenigen Wochen verlautbart wurde, suchen die Serienmeisterinnen der BK Duchess heuer eine internationale Herausforderung und treten gemeinsam mit sieben anderen Mannschaften im Alpe Adria Cup der Damen an. In diesem wird über drei Wochenenden zwischen Oktober und Februar verteilt zunächst die Gruppenphase ausgespielt und wenn die Duchess es in ihrer Gruppe auf den ersten oder zweiten Platz schaffen, steht noch das Finalturnier an.

Jetzt stehen auch die Termine für das erste Turnierwochenende fest. Dieses wird am 23. und 24. September in Maribor ausgetragen.

Die Klosterneuburgerinnen treffen am 23. September um 16 Uhr auf KAZL Split aus Kroatien. Nur einen Tag später steht, ebenfalls um 16 Uhr das Duell mit den Gastgeberinnen von ZKD Maribor auf dem Programm. Knapp drei Wochen vor Beginn der Liga, die am 14. Oktober starten soll (genaue Spieltermine sind noch nicht bekannt), wird das Kräftemessen mit der Konkurrenz aus dem Ausland eine gute Gelegenheit darstellen, um zu sehen, wie weit das Team von Franz Zderadicka zu diesem Zeitpunkt ist.