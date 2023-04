Die Saison der Duchess in Zahlen

Werbung

Die Saison in der Superliga der Damen ist vorbei und die BK Duchess haben sich souverän alle Titel geschnappt, die es zu holen gab. Die Übermacht der Klosterneuburger Basketballerinnen zeigte sich auch in mehreren Statistiken eindeutig.

22 Siege und keine einzige Niederlage

Am 1. Oktober 2022 starteten die Duchess in die Saison 2022/2023. 14 Spiele wurden im Grunddurchgang der Liga absolviert, fünf Spiele galt es in den Playoffs zu bestreiten und drei Spiele im Cup. Was haben diese 22 Begegnungen alle gemeinsam? Sie wurden allesamt von den Duchess gewonnen. Damit gelang den BK-Damen, so wie auch in der vorangegangenen Spielzeit das Kunststück einer perfekten Saison.Nur in den seltensten Fällen wurde es dabei richtig spannend. Der knappste Erfolg im Grunddurchgang war das 53:42 gegen Wels. In den Playoffs gegen Graz waren zumindest die ersten beiden Spiel hart umkämpft. Der 53:47-Erfolg der Duchess im zweiten Spiel der Serie war mit sechs Punkten Unterschied die knappste Begegnung mit Beteiligung der Duchess in der gesamten Saison.

Auf der Gegenseite gab es einige äußerst deutliche Siege. Die größte Punktedifferenz gab es beim 114:32-Heimsieg gegen KOS Celovec im Dezember zu bestaunen und in der zweiten Runde wurde Vienna United mit 123:43 aus dem Happyland geschossen. Der wohl eindrucksvollste unter den klaren Siegen gelang aber beim Cupfinale in Oberwart, wo UBI Graz mit 97:45 in die Schranken gewiesen wurde.

Fouls? Nicht wirklich notwendig

Auch bei den Fouls zeigt sich, dass die Duchess in dieser Liga in einer eigenen Klasse spielten. In 19 Spielen beging das Team von Franz Zderadicka nur 241 Fouls. Das entspricht durchschnittlich nur 12,68 Fouls pro Begegnung und ist der mit Abstand niedrigste Wert der Liga, deutlich unter dem ligaweiten Schnitt von 16,65. Zum Vergleich: Vinna United hatte den zweitniedrigsten Schnitt mit 14,71 und die meisten Fouls beging UBSC-DBBC Graz mit 21 Stück im Schnitt.

Kollektiv zeigt sich bei Punkten und Spielzeit

Bei den durchschnittlichen Punkten pro Spiel zeigt sich, dass die Duchess auf ein starkes Kollektiv setzten. Nina Krisper (UBSC-DBBC Graz), Lisa Ganhör (DBB LZ OÖ), Camilla Neumann (UBI Graz) und Aleksandra Novakovic (Timberwolves) belegen hier die ersten vier Plätze und erst auf dem fünften Platz kommt Lisa Zderadicka von den Klosterneuburgerinnen mit 15,67 Punkten pro Spiel. Lilla Horvath (12,84) und Michaela Wildbacher (12,67) haben es noch knapp unter die Top-10 geschafft, Sina Höllerl (12,12) landete auf dem elften Platz.

Wer hat am meisten gespielt?

Auch an der gut aufgeteilten Spielzeit zeigt sich, wie ausgeglichen die Duchess waren. Michaela Wildbacher hat mit 30:32 Minuten pro Spiel am meisten gespielt, knapp gefolgt von Lilla Horvath mit genau 30 Minuten pro Spiel. Im Vergleich mit der restlichen Liga befinden sich die beiden Duchess damit aber nur auf dem 13. bzw. 15. Platz. Hier zeigt sich, dass man nicht auf Starspielerinnen setzen muss, die man zweifelsohne hätte, sondern als Kollektiv stark aufgestellt ist.