Dritter Sieg in Serie für die Dukes Klosterneuburg

Die Dukes feiern den nächsten Erfolg. Im Heimspiel, dass am Sonntag wieder mit Zuschauern ausgetragen werden durfte setzen sich die Klosterneuburger mit einer starken Leistung durch. Erstmals standen auch die beiden Neuverpflichtungen Eamonn Joyce und Daniel Mullings mit dem Team auflaufen.

Zunächst hatten die Dukes dank eines Blitzstarts das Kommando über die Partie. Traiskirchen kam nach einer Auszeit aber besser ins Spiel und konnte kurzzeitig sogar die Führung übernehmen. Zwischenstand nach dem ersten Viertel: 22:22.

Auch im zweiten Viertel konnten die Dukes sich zunächst absetzen. James Murray-Boyles spielte in Topform und steuerte bereits in den ersten beiden Abschnitten 17 Zähler bei. In den letzten Minuten des zweiten Abschnitts konnte Traiskirchen aber wieder auf 43:40 verkürzen.

Im dritten Viertel spielten die Klosterneuburger in der Offensive stark, hatten aber immer wieder Schwierigkeiten, die Gäste in der Defensive unter Kontrolle zu bekommen. So war das Spiel vor dem Schlussviertel bei 72:63 noch immer offen.

Zunächst sah es nach einer spannenden Schlussphase aus, denn Traiskirchen verkürzte in den ersten Minuten. Zwei Dreipunkter von Joyce brachten die Klosterneuburger aber entscheidend in Führung. Traiskirchen versuchte noch einmal ins Spiel zu kommen, hatte am Ende aber nicht mehr die notwendigen Energiereserven, um die Dukes zu stoppen.