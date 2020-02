Graz wollte sich eindeutig für die Niederlage im Cupfinale revanchieren und startete mit engagierter Defense. Die Klosterneuburgerinnen mussten sich darauf erst einmal einstellen und brauchten ein paar Minuten um ins Spiel zu finden.

Erst in der siebenten Minute konnte Lilla Horvath den Ausgleich erzielen und das Spiel nahm plötzlich an Fahrt auf. Beide Teams schraubten an der Trefferquote und mit einem Buzzer-Beater stellte Nina Pettinger den 16:16 Pausenstand her. Der zweite Abschnitt startete nicht ganz so flott, doch die Klosterneuburgerinnen waren in diesem Abschnitt besser. Durch Dreipunkter von Nina Pettinger und Bettina Kunz setzten die Klosterneuburgerinnen sich erstmals ab und konnten in weiterer Folge auf 29:21 erhöhen. Graz kam zwar immer wieder heran, doch die Gastgeberinnen hatten meist die richtige Antwort. Zwischenstand zur Halbzeit: 34:28.

Im dritten Viertel kamen die Steirerinnen wieder näher heran. Nach wenigen Minuten fiel sogar der Ausgleich zum 37:37, was die Duchess dazu veranlasste, wieder ein paar Gänge höher zu schalten. So verschaffte die Stelzhammer-Truppe sich wieder einen kleinen Polster und lag vor dem letzten Viertel mit 47:43 voran.

Dann wurde es noch einmal richtig spannend. Die Klosterneuburgerinnen versuchten, ihren Vorsprung mittels Zonenverteidigung zu verwalten, was zunächst auch aufging. In den letzten Minuten war aber zunehmende Nervosität in den Reihen der Duchess zu spüren. Graz war 24 Sekunden vor Schluss nur mehr mit zwei Punkten zurück, bevor Kunz mit zwei versenkten Freiwürfen die Partie entschied. Camilla Neumann brachte Graz zwar noch auf 63:60 heran, danach blieb den Steirerinnen aber keine Zeit mehr für einen weiteren Angriff.