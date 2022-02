Duchess Klosterneuburg gelingt der vierte Streich in Serie

BK RAIFFEISEN DUCHESS - BASKET FLAMES 76:41 (32:21). Bevor am Sonntag im Burgenland das Cupfinale der Herren auf dem Programm stand, wurde das Finale der Damen ausgetragen. Die Duchess standen den Basket Flames aus Wien gegenüber und waren aus mehreren Gründen als haushohe Favoritinnen zu sehen. Einerseits lag der letzte Sieg der Flames gegen die Duchess bereits über zwei Jahre zurück und andererseits sind die Duchess mittlerweile richtige Cupspezialistinnen. Die letzten drei Cuptitel gingen nach teilweise sehr spannenden Begegnungen mit UBI Graz an die Klosterneuburgerinnen. Zusätzlich sind die BK-Damen in der Liga das Maß aller Dinge und in der laufenden Saison ungeschlagen. Die Flames konnten aber zumindest im Viertelfinale für eine Überraschung sorgen und UBI Graz aus dem Bewerb werfen.

Die Richtung stimmt

Erste Halbzeit auf Augenhöhe

Entgegen den Vorzeichen ist das Spiel in der ersten Halbzeit äußerst spannend. Die Duchess zeigen sich am Rebound wieder bärenstark und lassen kaum zweite Chancen für die Wienerinnen zu . Beide Mannschaften stehen defensiv kompakt und es gibt auf beiden Seiten keine leichten Wurfgelegenheiten. So steht es nach knapp über fünf Minuten erst 7:3 aus Sicht der Klosterneuburgerinnen. Die Duchess sind zwar das bessere Team, können sich aber noch nicht absetzen, weil die Flames aus der Distanz gut treffen.

Für Michaela Wildbacher, die 2020 iin Deutschland spielte, und daher nicht dabei war, ist es der dritte Cuptitel seit 2019. Foto: Filippovits

Beim Stand von 14:11 geht es ins zweite Viertel. Auch in diesem bleiben die Flames zunächst an den Duchess dran. Immer wenn es danach aussieht, als würden die Duchess in den nächsten Minuten für die Vorentscheidung sorgen, treffen die Wienerinnen. In den letzten Minuten vor der Halbzeit setzen die BK-Damen sich dann aber trotzdem leicht ab und gehen mit einer 32:21-Führung in die Kabine.

Duchess bleiben dominantes Team

Im dritten Viertel sind die Klosterneuburgerinnen zwar stärker, aber nicht übermächtig. Bei den Wienerinnen, macht sich aber die Abwesenheit von Spielmacherin Loulou Kenensdie, die nach einer Knöchelverletzung im ersten Viertel nicht mehr weiterspielen konnte, immer mehr bemerkbar. Die Duchess dominieren weiterhin das Brett und bauen ihren Vorsprung um weitere sechs Zähler aus, während den Wienerinnen die Zeit ausgeht, um das Spiel noch zu drehen.

Im Schlussviertel sind bei den Flames dann endgültig alle Kraftreserven aufgebraucht und einige tragende Spielerinnen haben bereits Foulprobleme. Die Duchess rotieren jetzt viel und haben dennoch endgültig das Kommando über die Partie übernommen. Mit dem Sieg so gut wie in der Tasche spielt das Team von Franz Zderadicka jetzt befreit auf und liefert in den letzten Minuten noch ein Offensivfeuerwerk ab. Endstand: 76:41.

Klosterneuburger Cup-Spezialistinnen

Die Duchess sichern sich somit den ersten Titel in dieser Saison und den vierten Cuptitel in Folge. „Ich bin sehr glücklich, wir haben unser erstes großes Ziel erreicht. Wir waren bisher sehr stark in dieser Saison, aber wir wussten, dass der heutige Tag wirklich zählt. Die Flames haben sehr stark gespielt, aber wir haben immer die richtigen Antworten gefunden und dann doch deutlich gewonnen,“ erklärte Coach Zderadicka nach dem Spiel.

Aber auch der Assistant-Coach der Flames, Harald Grubmüller, war mit der Leistung seines Teams, das über drei Viertel starke Gegenwehr leistete, zufrieden: „Gratulation an Klosterneuburg zum Titel, sie waren der klare Favorit. Unser Ziel war das Spiel eng zu gestalten, was wir auch über drei Viertel geschafft haben. Am Ende ist uns aber die Kraft ausgegangen und dadurch ist der Sieg etwas zu hoch ausgefallen. Ich bin aber sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft.“

Zur wertvollsten Spielerin des Finalspiels wurde erneut Lisa Zderadicka gewählt.