TIMBERWOLVES - BK DUCHESS 37:81.

Es gibt zwei neue Spielerinnen im Dress der Duchess. Erin McGarrachan aus Schottland ist eine von ihnen und sie bestritt gegen die Timberwolves ihr erstes Match im Dress der Duchess. Zur Freude der Fans zeigte sie auch gleich die ganze Bandbreite ihrer Qualitäten auf. 19 Punkte konnte sie zum ungefährdeten Sieg über die Timberwolves beisteuern und sich somit gleich zur Topscorerin des Abends krönen. Ein Einstand, wie ihn Trainer Stano Stelzhammer sich wohl gewünscht hätte.

Die zweite Spielerin ist Clarisse Mpaka, die früher in der dritten französischen Liga spielte. Mit ihr ist laut Angaben des Trainers aber erst in ein paar Wochen auf dem Feld zu rechnen. Abgesehen von 19 Punkten zu McGarrachans Einstand bliebt das Spiel gegen die Timberwolves relativ ereignislos. Die klaren Favoritinnen aus Klosterneuburg starteten gut in die Partie und zogen schnell uneinholbar davon. Gegen Mitte des Spiels ließ die Konzentration der Duchess zwar kurz nach, am deutlichen Erfolg der Stelzhammer-Truppe änderte das allerdings nichts.



LIONS ENNS- BK DUCHESS 40:99.

Den besseren Start hatten zwar die Gastgeberinnen aus Enns für sich, die Duchess konnten aber rasch einen Gang zulegen und machten Enns mit aggressiver Verteidigung und schnellen Gegenstößen das Leben schwer. Bereits zur Halbzeit waren die Duchess mit 54:17 uneinholbar in Führung.

„Wir wollten alle Spielerinnen viel spielen lassen und trotzdem konstant sein. Das ist uns gut gelungen,“ war Trainer Stano Stelzhammer nach dem Spiel zufrieden.

Am Sonntag geht es mit dem Spiel gegen die Flames weiter. Stelzhammer: „Das Team ist jetzt schon richtig heiß auf das Spiel gegen die Flames.“